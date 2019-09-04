МИД будет пресекать попытки повлиять на ситуацию в России извне

МОСКВА, 4 сен — РИА новости. Российские власти будут пресекать все попытки внешних сил повлиять на ситуацию внутри страны, заявил исполняющий обязанности замдиректора департамента информации и печати МИД Илья Тимохов.

В среду прошло совещание рабочей группы Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. На нем обсуждались попытки дестабилизации политической ситуации в Москве на фоне выборов городскую думу.

Так, Тимохов привел выдержки из текстов заявлений и интервью политиков, дипломатов, журналистов из США, Канады, Великобритании, Евросоюза, в которых, как он отметил, информация подавалась однобоко, а также содержались прямые или косвенные призывы к участию в несанкционированных акциях.

"Примеры можно было бы приводить еще долго, но уже понятно, что на Западе не стесняют себя выполнением международных обязательств в вопросах невмешательства во внутренние дела суверенных государств", — заявил он, выступая на совещании.

По его словам, такая практика распространяется исключительно на страны, которые не состоят в евроатлантическом блоке.

Также Тимохов рассказал, что министерство на постоянной основе следит за "глобальным эфиром". Так, ведомство взяло на контроль "случаи откровенного вмешательства".

Так, напомнил он, 8 августа в МИД вызвали временного поверенного в делах Германии, а на следующий день — советника-посланника США.

В столице 14 июля, 27 июля и 3 августа прошли не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.

Перед несогласованной акцией 3 августа на сайте дипмиссии США и в twitter-аккаунте управления по консульским вопросам Госдепа появилась схема проведения митинга с призывом избегать шествия. В МИД расценили это как агитацию и попытку вмешательства во внутренние дела России.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что маршрут был расписан буквально поминутно, а потом американское посольство активно комментировало итоги акции.

Кроме того, по ее словам, телерадиокомпания Deutsche Welle, имеющая госфинансирование, освещала протесты "антижурналистски", публикуя на своем русскоязычном сайте призывы к жителям Москвы выходить на улицу.