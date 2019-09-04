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РИА Новости

МИД будет пресекать попытки повлиять на ситуацию в России извне

16:24 04.09.2019 (обновлено: 17:56 04.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА новости. Российские власти будут пресекать все попытки внешних сил повлиять на ситуацию внутри страны, заявил исполняющий обязанности замдиректора департамента информации и печати МИД Илья Тимохов.
В среду прошло совещание рабочей группы Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. На нем обсуждались попытки дестабилизации политической ситуации в Москве на фоне выборов городскую думу.
Так, Тимохов привел выдержки из текстов заявлений и интервью политиков, дипломатов, журналистов из США, Канады, Великобритании, Евросоюза, в которых, как он отметил, информация подавалась однобоко, а также содержались прямые или косвенные призывы к участию в несанкционированных акциях.
"Примеры можно было бы приводить еще долго, но уже понятно, что на Западе не стесняют себя выполнением международных обязательств в вопросах невмешательства во внутренние дела суверенных государств", — заявил он, выступая на совещании.
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По его словам, такая практика распространяется исключительно на страны, которые не состоят в евроатлантическом блоке.
Также Тимохов рассказал, что министерство на постоянной основе следит за "глобальным эфиром". Так, ведомство взяло на контроль "случаи откровенного вмешательства".
Так, напомнил он, 8 августа в МИД вызвали временного поверенного в делах Германии, а на следующий день — советника-посланника США.
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В столице 14 июля, 27 июля и 3 августа прошли не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
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Перед несогласованной акцией 3 августа на сайте дипмиссии США и в twitter-аккаунте управления по консульским вопросам Госдепа появилась схема проведения митинга с призывом избегать шествия. В МИД расценили это как агитацию и попытку вмешательства во внутренние дела России.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что маршрут был расписан буквально поминутно, а потом американское посольство активно комментировало итоги акции.
Кроме того, по ее словам, телерадиокомпания Deutsche Welle, имеющая госфинансирование, освещала протесты "антижурналистски", публикуя на своем русскоязычном сайте призывы к жителям Москвы выходить на улицу.
Захарова пообещала, что Россия доведет до американских и немецких властей информацию о том, как дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела страны.
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Популярные комментарии
Ну да. Наши чиновники, у которых все украденные деньги, а также сынки и дочки за рубежом, как сейчас вступят в ужасную и непримиримую конфронтацию с ЕС и США.... Просто разобьются в лепешку за родину!
4 сентября, 17:15
ТПТигра Полосатая
4000110
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