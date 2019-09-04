ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Полиция и Росгвардия действовали на несанкционированных митингах в Москве высокопрофессионально и закон не нарушали, заявили в среду в Генпрокуратуре.

"Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - сказал в Совете Федерации замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.

С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, накануне были вынесены первые приговоры.