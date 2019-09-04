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РИА Новости

Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов

15:44 04.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 сен - РИА новости. Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
Руководство офиса президента работало три месяца бесплатно.
"Заработную плату президенту Украины Зеленскому В. А. в августе 2019 года начислено в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен (около 1,1 тысячи долларов по курсу нацбанка). Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и так далее) президенту не установлено", - говорится в ответе госуправления, фотокопию которого опубликовало агентство.
При этом из начисленной зарплаты было выплачено 5,4 тысячи гривен (около 200 долларов) налогов и сборов, поэтому получил Зеленский за август 22,5 тысячи гривен (около 890 долларов).
Зарплата главы офиса президента Андрея Богдана составила 39,8 тысячи гривен (почти 1,6 тысячи долларов).
Президент Украины Владимир Зеленский
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