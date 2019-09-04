Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов

"Заработную плату президенту Украины Зеленскому В. А. в августе 2019 года начислено в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен (около 1,1 тысячи долларов по курсу нацбанка). Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и так далее) президенту не установлено", - говорится в ответе госуправления, фотокопию которого опубликовало агентство.