Михаил Котюков: количество бюджетных мест в вузах пока увеличено не будет

Создание крупного научно-образовательного центра на острове Русский на Дальнем Востоке потребует объединения усилий не только ученых и вузов, но и крупных местных компаний, которые намерены развивать высокотехнологичный бизнес и потому будут нуждаться в высококвалифицированных кадрах, сообщил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума-2019 министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Также он рассказал о программах по искусственному интеллекту в вузах, а также о том, будет ли увеличено количество бюджетных мест в университетах. Беседовали Екатерина Каляпина и Владимир Сычев.

— В конце августа прошли презентации программ первых пяти научно-образовательных центров мирового уровня, создаваемых в рамках нацпроекта "Наука". Насколько министерство удовлетворено качеством этих программ? Не вышел ли первый блин комом? Или есть замечания, которые придется учитывать при разработке программ других будущих НОЦ? Есть ли, например, уверенность, что НОЦ удастся привлечь для своего финансирования местные внебюджетные средства?

— Совет не утверждает программы развития НОЦ, это делается на местах. Совет вырабатывает рекомендации по возможному улучшению качеств, которые подготовлены. Мы сейчас идем в пилотном режиме, опыт пока такой отсутствует и мы делаем первые шаги, вместе с регионами, вместе с компаниями, вместе с университетами нарабатывая формы взаимодействия.

Если говорить о первом впечатлении, то оно вполне удовлетворительное. Команды в регионах работали достаточно давно, сегодня есть уже перспективный набор проектов, которые могут быть реализованы. Сегодня уже есть оценка участий индустриальной компании, оценка участия регионов в реализации тех задач, которые стоят перед проектом научно-образовательных центров.

Если говорить по объему финансирования, то проект научно-образовательных центров ориентирован в первую очередь на участие промышленных кампаний, и в этом смысле те предварительные программы, которые мы видели, отвечают этому критерию. Фактически на рубль вложенных бюджетных средств, мы должны получить больше 20 рублей внебюджетного участия. Это не те деньги, которые должны пойти как инвестиции в развитие университетов, это средства, которые должны быть частью научно-исследовательских программ. Программ, которые позволяли создавать новые технологии и на базе этих технологий создавать новые продукты. Вот это и есть одна из задач научно-образовательных центров – чтобы таких технологических решений было как можно больше, а в их создание включались сотрудники университетов, научных организаций, обучающиеся сегодня студенты, чтобы завершив свою образовательную программу, уже иметь опыт практической реализации накопленных знаний.

— На Восточном экономическом форуме год назад президент Владимир Путин заявил, что на острове Русский планируется создать крупный научно-образовательный центр мирового уровня, в том числе речь идет о строительстве технопарка. Как идет работа в этом направлении?

— У меня была встреча с губернатором Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко, буквально вчера мы с ректором Дальневосточного университета обсуждали планы, перспективы организации этой работы. Технопарк, насколько я знаю, университет уже сегодня в практическом плане отрабатывает, там все необходимые решения приняты. Научно-образовательный центр это все-таки посложнее, здесь должна быть полная включенность крупнейших региональных компаний. Мы договорились с губернатором, что эту работу он сейчас ускорит, и мы проведем предметный разговор вместе с университетом, вместе с нашим научным сообществом на Дальнем Востоке, и, самое важное, с крупными компаниями, которые смогут сформулировать свое видение развития технологических направлений, на тех рынках, на которых они работают, и ожидание, запрос в каком-то смысле на вклад научно-образовательного комплекса в это технологическое развитие.

— Какие основные проблемы возникают здесь?

— Это проекты могут быть связаны с разработкой новых технологий, это проекты повышения качества образовательных программ, чтобы выпускники соответствовали запросу рынка труда, чтобы они имели необходимые знания и компетенции, чтобы этими знаниями можно было распорядиться для решения различных практических задач. Вот как раз построить такую систему взаимного доверия, открытого диалога, чтобы можно было обеспечить совпадение стратегических интересов, государственного фактического участия и частного участия — вот это есть самая непростая задача, над которой нам придется поработать.

— Переходя плавно к образованию, сейчас начался новый учебный год. С 1 сентября в 100 вузах России ввели программы обучения по искусственному интеллекту. Будет ли расширен этот список и какие вы видите перспективы.

— Нет пока четко сформулированных программ по искусственному интеллекту. Мы с коллегами только еще прорабатываем саму стратегию развития искусственного интеллекта в стране. Отдельные элементы мы отрабатывали летом этого года в рамках проекта, который получил название "Остров". Технологии искусственного интеллекта помогали в организации образовательной программы. Мы предлагали слушателям выбирать различные образовательные проекты, которые были в рамках этого "Острова". Мы с учетом этого выбора для себя формировали так называемые цифровые следы, видели, какие программы выбирают слушатели, появились рейтинги востребованности программ, мы получали отзывы об этих программах, могли корректировать содержательную составляющую и организационную составляющую. Другими словами, мы строили индивидуальные образовательные программы.

Собственно, почему 100? Откуда эта цифра? Это те самые 100 соглашений, которые были подписаны в рамках этого самого образовательного проекта "Остров" для дальнейшей отработки этих технологий уже в стенах университетов. Это важно, ректоры планировали уже с 1 сентября фактически часть этих решений апробировать в рамках своих образовательных программ.

— Михаил Михайлович, сейчас остро стоит вопрос с общежитиями для иногородних, во многих вузах не хватает мест в общежитиях. Как будет решаться эта проблема?

— Национальный проект "Образование" предполагает достаточно серьезные инвестиции в кампусы университетов. И мы действительно считаем, что этот проект может быть реализован не только в рамках бюджетных средств. Создание современных кампусов преследует целью не только обеспечение жильем обучающихся в университете, но еще и задачу развития территорий мы тоже должны иметь в поле зрения. Поэтому мы сейчас вместе с частными компаниями, вместе с институтами развития, обсуждаем возможность частно-государственных проектов.

Мы имеем четкие планы, у нас есть необходимые ресурсы, понимаем, что только государственных ресурсов для решения этой задачи недостаточно и, может быть, это и неправильно было бы решать только в рамках бюджетных средств. Это есть возможность поднять интерес частных инвесторов к реализации образовательных проектов.

— А старые общежития будут улучшены, будет проведена реконструкция?

— Безусловно, в плановом режиме будет поддерживаться та инфраструктура, которая есть. Сегодня мы в правительстве обсуждаем вопрос по серьезному изменению порядка финансирования капитальных затрат в сфере образования. Предложение министерства науки и высшего образования мы фактически с коллегами отработали на рабочем уровне – предложить более совершенный экономический механизм, чтобы составляющая капитальных затрат вошла в структуру стоимости обучения. Той стоимости, которую бюджет фактически передает университетам.

— До какого года планируется это сделать? До конца реализации нацпроекта "Образования", то есть до 2024?

— Мы будем стараться этот механизм сформировать как можно раньше, может быть, какие-то первые шаги уже сделать с 2020 года, чтобы отработать на каких-то отдельных пилотных площадках эту практику.

— С каждым годом количество студентов растет. Планируется ли увеличение количества бюджетных мест в высшем образовании?

— Для бюджетных мест у нас есть четкая законодательная регламентация. В рамках государственного задания, те самые бюджетные места — мы должны обучать не менее чем 800 человек на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет. И эта государственная гарантия четко будет выдерживаться всегда, пока эта норма есть в законе. Пересматривать эту норму в законе мы не планируем на сегодняшний день. Поэтому количество бюджетных мест будет четко соответствовать, с одной стороны, демографическим процессам. А с другой стороны, нам важно не просто, чтобы абитуриент поступил в университет, нам важно, чтобы успешно завершив университет, он мог найти работу. В этом смысле мы должны учитывать еще направления развития рынка труда. Мы сейчас совершенствуем методику распределения бюджетных мест по регионам, университетам, чтобы качество трудоустройства стало одним из определяющим факторов распределения этих цифр.

— Завещающий вопрос, когда появятся первые оценки целевого приема магистров в аспирантуру, а аспирантов в исследовательскую деятельность?