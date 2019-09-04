Суд в Киеве разрешил принудительно доставить экс-главу Нацбанка на допрос

КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Печерский районный суд Киева разрешил принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.

Ранее Гонтарева заявила, что проживает в Лондоне, готова давать любые показания следователям, но для этого им нужно приехать к ней.

"Осуществить привод лица (Гонтаревой – ред.)…для проведения следственного действия - допрос, в процессуальном статусе свидетеля", - говорится в решении.

Согласно материалам дела, госбюро расследует дело по факту злоупотребления служебными полномочиями членами правления Нацбанка, которые с целью получения неправомерной выгоды приняли изменения в нормы валютного регулирования. Гонтарева дважды вызывалась на допрос по этому делу, но не приходила.

В материалах отмечается, что принудительный допрос должен был состояться в среду в здании Госбюро расследований.