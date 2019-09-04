Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T15:39Z
https://ria.ru/20190904/1558294721.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151388/39/1513883917_0:292:2955:1954_1036x0_80_0_0_88fe2cc56d9a563897d06a39b73bc7bb.jpg
РИА Новости

Суд в Киеве разрешил принудительно доставить экс-главу Нацбанка на допрос

15:39 04.09.2019
490
© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкВалерия Гонтарева
Валерия Гонтарева
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Печерский районный суд Киева разрешил принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.
Ранее Гонтарева заявила, что проживает в Лондоне, готова давать любые показания следователям, но для этого им нужно приехать к ней.
"Осуществить привод лица (Гонтаревой – ред.)…для проведения следственного действия - допрос, в процессуальном статусе свидетеля", - говорится в решении.
Согласно материалам дела, госбюро расследует дело по факту злоупотребления служебными полномочиями членами правления Нацбанка, которые с целью получения неправомерной выгоды приняли изменения в нормы валютного регулирования. Гонтарева дважды вызывалась на допрос по этому делу, но не приходила.
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
Вчера, 15:20РИА Новости
Госбюро расследований рассказало о статусе Порошенко в уголовных делах
В материалах отмечается, что принудительный допрос должен был состояться в среду в здании Госбюро расследований.
Ранее Генпрокуратура Украины вновь вызвала на допрос Гонтареву по делу против украинского бизнесмена Сергея Курченко.
1770000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВалерия ГонтареваНациональный банк УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Ульяна Супрун
Кабмин Украины уволил Супрун
РИА
Новости
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Глава администрации Зеленского пародировал Порошенко в ходе его выступления
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Постпред США при ЕС заявил о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"
Виталий Кличко
Правительство Украины рекомендовало Зеленскому уволить Кличко
Лента
новостей
Мэр Киева Виталий Кличко
Эксперт рассказал, кто может возглавить администрацию Киева вместо Кличко
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
Поклонская жестко ответила на заявление МИД Болгарии о победе над нацизмом
Автомобиль полиции
Тело задушенной женщины нашли в московской квартире в ванне
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Коалиция против хуситов в Йемене постепенно распадается, считает эксперт
Капитолий в Вашингтоне
США изучат идею о предоставлении кредитной линии Ирану для сохранения СВПД
Джузеппе Конте
Конте сформировал новое правительство Италии
Флаги ЕС
Послы стран ЕС согласовали проект решения о продлении санкций против России
Здание парламента Казахстана в Нур-Султане.
Надписи в здании нижней палаты парламента Казахстана перевели на латиницу
Уборка озимой пшеницы на поле
ОЗК заключила первую сделку на поставку в Турцию российского зерна за рубли
Аэропорт Кишинёва
Правительство Молдавии отменило решение о концессии аэропорта Кишинева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
17:31На севере Москвы около 120 человек эвакуировали из здания из-за пожара
17:29Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов
17:28В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
17:25Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
17:23В ОП считают, что протесты в Москве спровоцировали элиты США и Германии
Лента новостейМолния