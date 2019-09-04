Надписи в здании нижней палаты парламента Казахстана перевели на латиницу

НУР-СУЛТАН, 4 сен - РИА Новости. Все надписи в здании мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана перевели на латиницу, сообщила в среду пресс-служба палаты.
"Новая сессия в мажилисе ознаменовалась еще одним важным событием: мажилис переходит на латинский шрифт. Все надписи в здании и фамилии депутатов, выступающих на пленарном заседании, написаны на латинице", - говорится в сообщении на сайте мажилиса.
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В октябре 2017 года занимавший тогда должность президента страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Позже глава государства утвердил скорректированный алфавит, в котором отказались от апострофов и ввели другие надбуквенные символы. Назарбаев подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных (граждан — ред.), русского языка и других языков.
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