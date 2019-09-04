Глава администрации Зеленского пародировал Порошенко в ходе его выступления

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан пародировал Петра Порошенко во время его выступления в Верховной раде.

На видео, опубликованное в соцсетях, обратил внимание портал " Вести ". Отмечается, что чиновник с момента начала речи Порошенко на тему снятия депутатской неприкосновенности неоднократно поднимал вверх руки, смеялся и "кривлялся".

Также в Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлена реакция президента Владимира Зеленского на происходящее в зале.

Накануне Рада приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Решение поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.

Сегодня в конституции Украины закреплена неприкосновенность для депутатов и судей. Законопроект предлагает исключить из основного закона норму, которая не позволяет привлечь парламентария к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной рады.