Глава администрации Зеленского пародировал Порошенко в ходе его выступления

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан пародировал Петра Порошенко во время его выступления в Верховной раде.
🤣🤣🤣 pic.twitter.com/0aBv7z0aeo— Team Of Zina Portnova (@portnvateam_new) 1 сентября 2019 г.
На видео, опубликованное в соцсетях, обратил внимание портал "Вести". Отмечается, что чиновник с момента начала речи Порошенко на тему снятия депутатской неприкосновенности неоднократно поднимал вверх руки, смеялся и "кривлялся".
Также в Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлена реакция президента Владимира Зеленского на происходящее в зале.
Накануне Рада приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Решение поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.
Сегодня в конституции Украины закреплена неприкосновенность для депутатов и судей. Законопроект предлагает исключить из основного закона норму, которая не позволяет привлечь парламентария к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной рады.
При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.