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РИА Новости

Глава администрации Зеленского пародировал Порошенко в ходе его выступления

15:25 04.09.2019 (обновлено: 17:40 04.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан пародировал Петра Порошенко во время его выступления в Верховной раде.
На видео, опубликованное в соцсетях, обратил внимание портал "Вести". Отмечается, что чиновник с момента начала речи Порошенко на тему снятия депутатской неприкосновенности неоднократно поднимал вверх руки, смеялся и "кривлялся".
Также в Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлена реакция президента Владимира Зеленского на происходящее в зале.
Накануне Рада приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Решение поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.
Заседание Верховной рады Украины
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Сегодня в конституции Украины закреплена неприкосновенность для депутатов и судей. Законопроект предлагает исключить из основного закона норму, которая не позволяет привлечь парламентария к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной рады.
При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.
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17:39РИА Новости
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Андрей БогданСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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