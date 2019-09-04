Корбин обвинил Джонсона в сокрытии фактов об опасности Brexit

ЛОНДОН, 4 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер Борис Джонсон скрыл данные о катастрофических последствиях выхода страны из ЕС без соглашения, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

В ночь на среду парламент решил провести голосование по вопросу получения контроля за Brexit, который ранее был в руках правительства. После того как результаты стали известны, консерваторов, поддержавших предложение оппозиции, сразу же исключили из партии. Джонсон сообщил о возможных досрочных выборах в парламент, которые могут пройти 15 октября.

"Если премьер-министр сделает со страной то же самое, что он сделал с собственной партией за последние 24 часа, то многие из нас будут жить в ужасе. <…> Он ведет себя непоследовательно потому, что у него нет ни четкого плана действий, ни большинства в парламенте, ни власти. Его стратегия на переговорах с ЕС по Brexit — затягивание времени", — заявил в парламенте Корбин.

В ответ Джонсон напомнил, что ранее именно лидер оппозиции призывал к досрочным выборам, а теперь не поддерживает эту идею. Также премьер упрекнул главу лейбористов в отсутствии патриотизма.

"Лидер оппозиции видит союзников Британии в Тегеране и Каракасе, а не в Вашингтоне и Берлине", — сказал Джонсон, отвечая на давний упрек Корбина в том, что власти страны, используя Brexit, пытаются открыть рынки для товаров и компаний из США в ущерб стандартам качества.

Лидер оппозиции подчеркнул, что Джонсон не ответил на его вопрос о последствиях выхода из ЕС без соглашения. Корбин заявил, что ознакомился с утечкой правительственных документов, в которых описываются эти проблемы. В частности, сразу же прервутся поставки продовольствия, в приграничных портах начнутся многочасовые задержки.

"И это не запугивание, информация пришла от правительства. Премьер-министр скрывает факты. <…> Премьер должен опубликовать документы с оценкой возможных последствий выхода из ЕС без сделки", — призвал Корбин.

Джонсон ответил, что лидер оппозиции "занимается самым постыдным запугиванием".

"Премьер на своем посту уже шесть недель, но он не сделал ничего, чтобы что-то изменить в тексте прежнего соглашения, которое мы уже отклоняли. Переговоры (с ЕС по условиям выхода. — Прим. ред.) являются фикцией, опубликуйте документы", — парировал Корбин.

В ответ премьер заявил, что переговоры с ЕС идут "на продвинутом уровне", но подробностей не привел.

Ситуация с Brexit

Ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает на том, чтобы Британия покинула ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.

Джонсон 2 сентября призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.