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РИА Новости

Корбин обвинил Джонсона в сокрытии фактов об опасности Brexit

15:11 04.09.2019 (обновлено: 17:54 04.09.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 4 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер Борис Джонсон скрыл данные о катастрофических последствиях выхода страны из ЕС без соглашения, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.
В ночь на среду парламент решил провести голосование по вопросу получения контроля за Brexit, который ранее был в руках правительства. После того как результаты стали известны, консерваторов, поддержавших предложение оппозиции, сразу же исключили из партии. Джонсон сообщил о возможных досрочных выборах в парламент, которые могут пройти 15 октября.
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"Если премьер-министр сделает со страной то же самое, что он сделал с собственной партией за последние 24 часа, то многие из нас будут жить в ужасе. <…> Он ведет себя непоследовательно потому, что у него нет ни четкого плана действий, ни большинства в парламенте, ни власти. Его стратегия на переговорах с ЕС по Brexit — затягивание времени", — заявил в парламенте Корбин.
В ответ Джонсон напомнил, что ранее именно лидер оппозиции призывал к досрочным выборам, а теперь не поддерживает эту идею. Также премьер упрекнул главу лейбористов в отсутствии патриотизма.
"Лидер оппозиции видит союзников Британии в Тегеране и Каракасе, а не в Вашингтоне и Берлине", — сказал Джонсон, отвечая на давний упрек Корбина в том, что власти страны, используя Brexit, пытаются открыть рынки для товаров и компаний из США в ущерб стандартам качества.
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Лидер оппозиции подчеркнул, что Джонсон не ответил на его вопрос о последствиях выхода из ЕС без соглашения. Корбин заявил, что ознакомился с утечкой правительственных документов, в которых описываются эти проблемы. В частности, сразу же прервутся поставки продовольствия, в приграничных портах начнутся многочасовые задержки.

"И это не запугивание, информация пришла от правительства. Премьер-министр скрывает факты. <…> Премьер должен опубликовать документы с оценкой возможных последствий выхода из ЕС без сделки", — призвал Корбин.

Джонсон ответил, что лидер оппозиции "занимается самым постыдным запугиванием".
"Премьер на своем посту уже шесть недель, но он не сделал ничего, чтобы что-то изменить в тексте прежнего соглашения, которое мы уже отклоняли. Переговоры (с ЕС по условиям выхода. — Прим. ред.) являются фикцией, опубликуйте документы", — парировал Корбин.
В ответ премьер заявил, что переговоры с ЕС идут "на продвинутом уровне", но подробностей не привел.
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Ситуация с Brexit

Ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает на том, чтобы Британия покинула ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
Джонсон 2 сентября призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.
Ввиду предстоящего замораживания работы парламента со следующей недели и до середины октября законопроект для вступления в силу должен пройти все законодательные стадии уже к следующему понедельнику. Несмотря на то что противников жесткого Brexit в обеих палатах большинство, его сторонники, особенно в палате лордов, вероятно, будут всячески затягивать процесс с тем, чтобы в итоге времени на принятие законопроекта не осталось.
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