Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T15:03Z
https://ria.ru/20190904/1558292947.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155223/77/1552237754_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a24302d8ad331dbb4feb216ea58aff8e.jpg
РИА Новости

Берлин оценил вероятность заключения соглашения с Лондоном по Brexit

15:03 04.09.2019
620
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. В Берлине считают, что заключить соглашение с Лондоном в связи с Brexit еще возможно, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Как заявляла канцлер (ФРГ Ангела Меркель), если будет проявлена воля с обеих сторон, то работа возможна. Это возможно и сегодня, 4 сентября. Но ясно, что речь идет о том, что Великобритания должна сделать в Брюсселе конкретные и реалистические предложения и говорить об этом с Еврокомиссией", - сказал Зайберт.
"Мы следим за событиями в парламенте в Лондоне и за теми выводами, которое сделает из этого британское правительство", - добавил он.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Он заявил в среду, что если ситуация вокруг Brexit приведет к внеочередным выборам, то датой их проведения будет 15 октября.
Накануне вечером палата общин, вопреки призывам Джонсона, высказалась за изменение повестки в среду с тем, чтобы открыть путь законопроекту, обязывающему премьера просить переноса срока Brexit с 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения с ЕС. Джонсон 2 сентября призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. В ответ на действия парламентариев Джонсон заявил, что единственным выходом из тупика в том случае, если законопроект будет поддержан, станет проведение внеочередных всеобщих выборов, предложение о чем он готов внести уже в среду. Ранее наиболее вероятной датой выборов называлось 14 октября.
180001
Обсудить 1
Выход Британии из ЕвросоюзаШтеффен ЗайбертБорис ДжонсонЕврокомиссияЕвросоюзАнгела МеркельВеликобританияГерманияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
Корбин обвинил Джонсона в сокрытии фактов об опасности Brexit
РИА
Новости
Участники акции протеста в Гонконге
СМИ: глава администрации Гонконга готова пойти на уступки протестующим
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон назвал дату выборов, к которым может привести ситуация с Brexit
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
В Британии выделят дополнительные средства на расходы, связанные с Brexit
Лента
новостей
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Постпред США при ЕС заявил о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"
Участники акции протеста в Гонконге.
Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Эксперт оценила вероятность отставки правительства Джонсона
Аэропорт Кишинёва
Правительство Молдавии отменило решение о концессии аэропорта Кишинева
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
СПГ-терминал в польском городе Свиноуйсьце
В Польше заявили, что открыты для предложений "Газпрома" по поставкам газа
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео напомнил будущим руководителям ЕС об "общих интересах" с США
Полиция в Нигерии
СМИ: в Нигерии атаковали офисы и магазины южноафриканских компаний
Полицейские в Великобритании
В Великобритании задержали судно с тонной кокаина
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Правительство рекомендовало Зеленскому уволить Кличко, сообщил депутат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:52Путин и Моди обсуждали вопрос поставок С-400, заявил Песков
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
Лента новостейМолния