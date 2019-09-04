Берлин оценил вероятность заключения соглашения с Лондоном по Brexit

БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. В Берлине считают, что заключить соглашение с Лондоном в связи с Brexit еще возможно, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Как заявляла канцлер (ФРГ Ангела Меркель), если будет проявлена воля с обеих сторон, то работа возможна. Это возможно и сегодня, 4 сентября. Но ясно, что речь идет о том, что Великобритания должна сделать в Брюсселе конкретные и реалистические предложения и говорить об этом с Еврокомиссией", - сказал Зайберт.
"Мы следим за событиями в парламенте в Лондоне и за теми выводами, которое сделает из этого британское правительство", - добавил он.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Он заявил в среду, что если ситуация вокруг Brexit приведет к внеочередным выборам, то датой их проведения будет 15 октября.
Накануне вечером палата общин, вопреки призывам Джонсона, высказалась за изменение повестки в среду с тем, чтобы открыть путь законопроекту, обязывающему премьера просить переноса срока Brexit с 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения с ЕС. Джонсон 2 сентября призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. В ответ на действия парламентариев Джонсон заявил, что единственным выходом из тупика в том случае, если законопроект будет поддержан, станет проведение внеочередных всеобщих выборов, предложение о чем он готов внести уже в среду. Ранее наиболее вероятной датой выборов называлось 14 октября.