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РИА Новости

В петербургском океанариуме впервые родился детеныш акулы

14:55 04.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Thomas Alexander / Thresher Shark (cropped a photo)акула
акула
CC BY-SA 4.0 / Thomas Alexander / Thresher Shark (cropped a photo)
акула. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Детеныш белоперой рифовой акулы впервые родился в Санкт-Петербургском океанариуме, сообщает учреждение.
"В Санкт-Петербургском океанариуме 25 августа 2019 года в главном аквариуме впервые появился на свет детеныш белоперой рифовой акулы. Его сразу отсадили, чтобы другие обитатели аквариума не причинили ему вреда. Малыш крепкий, активный, длиной примерно 50 сантиметров, хорошо ест", - сообщил океанариум на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что белоперые рифовые акулы обитают на небольших глубинах в тропических морях. Акула темно-серая, иногда с темными пятнами на спине, при этом брюхо немного светлее. Ее длина около 1,6 метра. Белоперые рифовые акулы питаются осьминогами, рыбой и различными ракообразными. Активны ночью, когда приходит время охотиться. Днем предпочитают отдыхать, лежа на дне.
Общая площадь Санкт-Петербургского океанариума – 5 тысяч квадратных метров. Здесь расположены 57 аквариумов емкостью от 10 до 750 литров. В самом большом аквариуме установлен подводный тоннель с движущейся дорожкой длиной 35 метров. В океанариуме содержатся более 2 тысяч экземпляров пресноводных и морских рыб, водных беспозвоночных, млекопитающих, относящихся к более чем 200 видам. Океанариум был открыт в 2006 году.
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