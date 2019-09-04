В петербургском океанариуме впервые родился детеныш акулы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Детеныш белоперой рифовой акулы впервые родился в Санкт-Петербургском океанариуме, сообщает учреждение.

"В Санкт-Петербургском океанариуме 25 августа 2019 года в главном аквариуме впервые появился на свет детеныш белоперой рифовой акулы. Его сразу отсадили, чтобы другие обитатели аквариума не причинили ему вреда. Малыш крепкий, активный, длиной примерно 50 сантиметров, хорошо ест", - сообщил океанариум на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что белоперые рифовые акулы обитают на небольших глубинах в тропических морях. Акула темно-серая, иногда с темными пятнами на спине, при этом брюхо немного светлее. Ее длина около 1,6 метра. Белоперые рифовые акулы питаются осьминогами, рыбой и различными ракообразными. Активны ночью, когда приходит время охотиться. Днем предпочитают отдыхать, лежа на дне.