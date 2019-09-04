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РИА Новости

Джонсон назвал дату выборов, к которым может привести ситуация с Brexit

14:52 04.09.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если ситуация вокруг Brexit приведет к внеочередным выборам, то датой их проведения будет 15 октября.
Накануне вечером палата общин, вопреки призывам Джонсона, высказалась за изменение повестки в среду с тем, чтобы открыть путь законопроекту, обязывающему премьера просить переноса срока Brexit с 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения с ЕС. Джонсон 2 сентября призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. В ответ на действия парламентариев Джонсон заявил, что единственным выходом из тупика в том случае, если законопроект будет поддержан, станет проведение внеочередных всеобщих выборов, предложение о чем он готов внести уже в среду. Ранее наиболее вероятной датой выборов называлось 14 октября.
Обсуждение законопроекта начнется в среду.
"Могу ли я попросить лидера оппозиции подтвердить, что если предложенный им законопроект о капитуляции пройдет, он даст возможность народу своей страны высказать свое мнение относительно того, что он предлагает от их имени, на выборах 15 октября?", - заявил Джонсон, обращаясь к лидеру лейбористов Корбину.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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"Законом о капитуляции" Джонсон называет предлагаемый лейбористами план, который должен позволить избежать выхода из ЕС без соглашения. По мнению премьера, только этот законопроект стоит на пути у выхода из ЕС 31 октября.
Для проведения выборов необходима поддержка двух третей от общего числа депутатов. Учитывая, что лидер лейбористов неоднократно призывал правительство провести выборы, шансы у Джонсона на их проведение достаточно высоки. Корбин, между тем, уверен в успехе своей партии.
В то же время, по мнению ряда парламентариев, идея проведения всеобщих выборов не получит достаточной поддержки, именно потому что выборы могут упростить для премьера вывод страны из ЕС без соглашения. Как именно поступит Корбин в отношении выборов, пока не совсем ясно: скорей всего, он призовет партию дождаться момента, когда вариант выхода из ЕС без соглашения будет окончательно исключен.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
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