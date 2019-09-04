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РИА Новости

Правительство рекомендовало Зеленскому уволить Кличко, сообщил депутат

14:49 04.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Кабмин Украины рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление - все", - написал Гончаренко на странице в Facebook.
Также депутат добавил, что "по Кличко решение кабмина теперь поступит президенту для окончательного решения".
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы КГГА и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
Мэр Киева Виталий Кличко
6 августа, 15:12Радио
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Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
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Ситуация на УкраинеКабинет министров УкраиныВиталий КличкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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