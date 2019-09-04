Правительство рекомендовало Зеленскому уволить Кличко, сообщил депутат

Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований

КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Кабмин Украины рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление - все", - написал Гончаренко на странице в Facebook

Также депутат добавил, что "по Кличко решение кабмина теперь поступит президенту для окончательного решения".

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы КГГА и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.