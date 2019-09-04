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РИА Новости

Власти Гонконга не будут применять амнистию для протестующих

14:33 04.09.2019 (обновлено: 14:34 04.09.2019)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге
Участники акции протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Власти Гонконга, несмотря на решение отозвать противоречивый законопроект об экстрадиции, не могут пойти на еще большие уступки и применить амнистию в отношении лиц, прибегнувших к насилию, осуществлявших нападения и акты вандализма во время продолжительных протестов, заявила в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"Четвертое (требование - ред.) о снятии обвинений с демонстрантов и участников беспорядков, а также о прекращении судебного преследования. Я уже объясняла, что это противоречит верховенству закона и неприемлемо. Это также идет вразрез с Основным законом (специального административного района Гонконг – ред.), который гласит, что уголовное преследование должно осуществляться министерством юстиции без какого-либо вмешательства", - сказала Лэм.
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По ее словам, "проявление насилия наносит ущерб самим основам общества, особенно верховенству закона".
"Некоторые люди, хотя и немногие, осуществили нападение на офис центрального правительства в Гонконге, подвергли вандализму государственный флаг и герб, это прямой вызов принципу "Одна страна, две системы". Все это поставило Гонконг в крайне уязвимую и опасную ситуацию", - указала Лэм.
Она подчеркнула, что, независимо от обид и претензий, глубины недовольства по отношению к правительству, нельзя принять то, что насилие является решением проблем. "Нашим главным приоритетом сейчас является прекращение насилия, обеспечение верховенства права, восстановление порядка и безопасности в обществе. Таким образом, правительство должно неукоснительно обеспечивать строгое соблюдение закона против всех насильственных и незаконных действий", - подчеркнула глава администрации.
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Власти Гонконга решили отозвать законопроект об экстрадиции
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, не прекращаются в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
Почти сразу же после начала протестов Кэрри Лэм отложила рассмотрение законопроекта и позже даже заявила, что он "мертв" и рассматриваться больше никогда не будет, однако это не убедило его противников, которые уже более 13 недель добиваются выполнения своих требований, собирая многотысячные демонстрации, часто выливающиеся в ожесточенные столкновения с полицией. За это время были задержаны почти 1,2 тысячи человек, среди них 15 несовершеннолетних, самому младшему задержанному 12 лет.
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