Погибший в ДТП под Волгоградом водитель легковушки мог уснуть за рулем

ВОЛГОГРАД, 4 сен - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, который погиб при столкновении с автобусом в Волгоградской области, мог уснуть рулем, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что в среду в 5.15 по местному времени (4.15 мск) на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области водитель Renault Sandero из Калмыкии выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Москва - Элиста. Из 17 пассажиров автобуса пострадали шесть человек, трое, по информации комитета здравоохранения области, госпитализированы, водитель легкового автомобиля скончался.
"Предварительная причина утреннего ДТП в Новоаннинском районе - сон за рулем. (Водитель) выехал из Калмыкии около двенадцати часов ночи", - сообщили в полиции.