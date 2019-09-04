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РИА Новости

Погибший в ДТП под Волгоградом водитель легковушки мог уснуть за рулем

14:30 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 4 сен - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, который погиб при столкновении с автобусом в Волгоградской области, мог уснуть рулем, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что в среду в 5.15 по местному времени (4.15 мск) на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области водитель Renault Sandero из Калмыкии выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Москва - Элиста. Из 17 пассажиров автобуса пострадали шесть человек, трое, по информации комитета здравоохранения области, госпитализированы, водитель легкового автомобиля скончался.
"Предварительная причина утреннего ДТП в Новоаннинском районе - сон за рулем. (Водитель) выехал из Калмыкии около двенадцати часов ночи", - сообщили в полиции.
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МВД РФВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
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