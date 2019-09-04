В ООН рассчитывают на верное решение по зоне безопасности на севере Сирии

МИНСК, 4 сен – РИА Новости. В ООН рассчитывают, что в вопросе о создании зоны безопасности на севере Сирии будет найдено правильное решение и эта проблема уйдет с повестки дня, заявил в среду замгенсека ООН - руководитель контртеррористического управления организации Владимир Воронков.
"Эта дискуссия (о создании зоны безопасности - ред.) ведется среди государств-членов по этому вопросу. Вопрос исключительно важный в плане стабилизации ситуации в Сирии. Мы рассчитываем на то, что будет найдено правильное решение и эта проблема уйдет с повестки дня", - заявил Воронков журналистам в Минске.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое Минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.