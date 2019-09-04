В ООН рассчитывают на верное решение по зоне безопасности на севере Сирии

МИНСК, 4 сен – РИА Новости. В ООН рассчитывают, что в вопросе о создании зоны безопасности на севере Сирии будет найдено правильное решение и эта проблема уйдет с повестки дня, заявил в среду замгенсека ООН - руководитель контртеррористического управления организации Владимир Воронков.

"Эта дискуссия (о создании зоны безопасности - ред.) ведется среди государств-членов по этому вопросу. Вопрос исключительно важный в плане стабилизации ситуации в Сирии. Мы рассчитываем на то, что будет найдено правильное решение и эта проблема уйдет с повестки дня", - заявил Воронков журналистам в Минске.