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РИА Новости

Памфилова извинилась перед почтой Петербурга

14:17 04.09.2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова извинилась перед почтой Санкт-Петербурга за ранее высказанные претензии к ее работе.
"Хотела как раз перед почтой Санкт-Петербурга извиниться. Некоторые время назад Виктор Александрович (Миненко, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии) ввел меня в заблуждение, свалив целый ряд действий на почту, считаю, что необоснованно. Приношу свои извинения почте Санкт-Петербурга, надо признавать свои ошибки", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Ранее председатель Памфилова предлагала подготовить представление в Следственный комитет или Генпрокуратуру по поводу работы Почты России в Санкт-Петербурге, которая, по ее оценке, "нарушает права избирателей и кандидатов и фактически срывает нам избирательную кампанию". В частности, член ЦИК Антон Лопатин на заседании тогда отметил, что некоторые письма, касающиеся жалоб кандидатов в муниципальные депутаты, почта Петербурга иногда доставляет в пределах города в течение 12-15 дней. Из-за этого сроки рассмотрения жалоб и предоставления документов оказываются пропущенными, говорилось тогда.
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге пройдут выборы губернатора и муниципальные выборы.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центризбиркома РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. 6 августа 2019
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Элла ПамфиловаЦИК РФГенеральная прокуратура РФПочта РоссииМоскваРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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