Памфилова извинилась перед почтой Петербурга

"Хотела как раз перед почтой Санкт-Петербурга извиниться. Некоторые время назад Виктор Александрович (Миненко, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии) ввел меня в заблуждение, свалив целый ряд действий на почту, считаю, что необоснованно. Приношу свои извинения почте Санкт-Петербурга, надо признавать свои ошибки", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Ранее председатель Памфилова предлагала подготовить представление в Следственный комитет или Генпрокуратуру по поводу работы Почты России в Санкт-Петербурге, которая, по ее оценке, "нарушает права избирателей и кандидатов и фактически срывает нам избирательную кампанию". В частности, член ЦИК Антон Лопатин на заседании тогда отметил, что некоторые письма, касающиеся жалоб кандидатов в муниципальные депутаты, почта Петербурга иногда доставляет в пределах города в течение 12-15 дней. Из-за этого сроки рассмотрения жалоб и предоставления документов оказываются пропущенными, говорилось тогда.