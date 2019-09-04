Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, улетели в Петербург

БРЯНСК, 4 сен - РИА Новости. Пассажиры самолета, совершившего аварийную посадку в Воронеже из-за проблем с шасси, вылетели в Санкт-Петербург другим бортом, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.

Самолета из Воронежа в Санкт-Петербург из-за технических проблем со стойкой шасси в среду утром вернулся в аэропорт вылета. Борт благополучно приземлился, люди не пострадали.

По словам собеседницы агентства, на борту самолета находились 38 пассажиров.