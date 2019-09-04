Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, улетели в Петербург

БРЯНСК, 4 сен - РИА Новости. Пассажиры самолета, совершившего аварийную посадку в Воронеже из-за проблем с шасси, вылетели в Санкт-Петербург другим бортом, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.
Самолета из Воронежа в Санкт-Петербург из-за технических проблем со стойкой шасси в среду утром вернулся в аэропорт вылета. Борт благополучно приземлился, люди не пострадали.
По словам собеседницы агентства, на борту самолета находились 38 пассажиров.
"Борт на Санкт-Петербург улетел в 12.12 мск, некоторые пассажиры переоформились", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, пассажиры, которые оставались в аэропорту, улетели другим самолетом, предоставленным компанией.