Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T13:58Z
https://ria.ru/20190904/1558288257.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155828/86/1558288649_0:127:2048:1279_1036x0_80_0_0_8f77f71c7ca8a6781c47d07481975adc.jpg
РИА Новости

Еврокомиссия назначила спецсоветника по отношениям с Украиной

13:46 04.09.2019 (обновлено: 13:58 04.09.2019)
344
CC BY 2.0 / European Parliament / Elmar BrokПредседатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок
Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок
CC BY 2.0 / European Parliament / Elmar Brok
БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Еврокомиссия назначила экс-главу комитета по иностранным делам Европарламента Элмара Брока спецсоветником по отношениям с Украиной, сообщила в среду исполнительная коллегия ЕС.
"Еврокомиссия сегодня приняла решение назначить Элмара Брока, бывшего члена Европарламента, специальным советником председателя Жан-Клода Юнкера по отношениям с Украиной", - говорится в сообщении.
Брок, который в течение 15 лет работал в должности председателя комитета по иностранным делам в ЕП, будет консультировать главу ЕК "по вопросам стратегии и приоритетов в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране".
Брок известен как один из старейших членов Европейского парламента, впервые был избран еще в 1980 году. Он был главным докладчиком Европарламента по вопросам расширения ЕС (1999-2007 годы), переговорщиком от ЕП по созданию европейской дипломатической службы.
Противники Brexit в Лондоне
14 августа, 14:16РИА Новости
В Еврокомиссии призвали Британию объяснить свои идеи насчет Brexit
430010
Обсудить 1
Элмар БрокЕврокомиссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Газодобывающее предприятие на Украине
Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу
РИА
Новости
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей
Марк Эспер
Глава Пентагона в пятницу приедет в Лондон
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
Орешкин рассказал о значении торговой войны Китая и США для России
Лента
новостей
Вид на мост у КПП Станица Луганская
Киев препятствует работе журналистов в Станице Луганской, заявили в ЛНР
Валерия Гонтарева
Суд в Киеве разрешил принудительно доставить экс-главу Нацбанка на допрос
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Еврокомиссия призвала готовиться к возможности "жесткого" Brexit
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Автомобиль силовиков подорвался у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Даты саммита "нормандской четверки" не прорабатывались, заявил Ушаков
Каха Каладзе
Мэр Тбилиси осудил пренебрежительное отношение к туристам из России
Мэр Киева Виталий Кличко
Эксперт рассказал, кто может возглавить администрацию Киева вместо Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский
Представителем правительства Украины в Раде назначили Ирину Верещук
Стамбул
Из Стамбула выслали более 40 тысяч сирийских беженцев
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Глава администрации Зеленского пародировал Порошенко в ходе его выступления
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Постпред США при ЕС заявил о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния