Еврокомиссия назначила спецсоветника по отношениям с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Еврокомиссия назначила экс-главу комитета по иностранным делам Европарламента Элмара Брока спецсоветником по отношениям с Украиной, сообщила в среду исполнительная коллегия ЕС.

"Еврокомиссия сегодня приняла решение назначить Элмара Брока, бывшего члена Европарламента, специальным советником председателя Жан-Клода Юнкера по отношениям с Украиной", - говорится в сообщении.

Брок, который в течение 15 лет работал в должности председателя комитета по иностранным делам в ЕП, будет консультировать главу ЕК "по вопросам стратегии и приоритетов в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране".