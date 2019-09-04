В России начал работу национальный центр компетенций органической продукции

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Национальный центр компетенций органической продукции начал работать в России для формирования предложений Минсельхозу РФ по совершенствованию законодательства, разработки стандартов продукции, информирования потребителей и проведения сертификации, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава организации Максим Протасов.

"Центр компетенций органической продукции создан. Он включает в себя целый набор функций. Во-первых, мы должны совместно с курирующими федеральными органами власти совершенствовать как законодательство, так и область стандартов. Что для этого у нас есть: при Минсельхозе России создана профессиональная рабочая группа, которая включает в себя представителей всех отраслевых союзов, науку, специалистов Роскачества", - сказал собеседник.

По его словам, эта рабочая группа сейчас, в том числе, готовит предложения по внесению ряда изменений в российское законодательство для максимальной гармонизации с международными требованиями.

"В самое ближайшее время мы попробуем их представить, потому что глобальной целью является не только насыщение внутреннего рынка полезной органической продукцией, но и обеспечение возможности ее экспорта на целевые рынки ЕЭС и азиатских стран. А для этого правила производства, сертификации и обращения органической продукции в нашей стране должны быть максимально гармонизированы с международными", - добавил Протасов.

Он отметил, что также существуют важные задачи в блоке стандартизации - необходима доработка ряда стандартов, которые также позволят российской продукции соответствовать международным требованиям. Третий блок - блок просвещения потребителей: потребительские рекомендации, комментарии, советы – то, чем регулярно занимается Роскачество в рамках своей основной деятельности как потребительского навигатора.

"Это то, чем также занимается и наш центр компетенций в органике. Также нельзя забывать о создаваемом органе сертификации. Он должен начать сертификацию с начала следующего года. Сейчас мы занимаемся предсертификацией. Мы готовим предприятия к получению сертификатов", - отметил собеседник агентства.