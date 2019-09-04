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РИА Новости
Ленинградская область

Современный волейбольный комплекс откроется в Ленобласти в начале зимы

12:13 04.09.2019
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© Fotolia / Sociopat_empatВолейбольный мяч
Волейбольный мяч
© Fotolia / Sociopat_empat
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Крупнейший волейбольный комплекс в северо-западном регионе, строительство которого началось в Сосновом Бору два года назад – в 2017 году, планируется сдать в строй к началу зимы.
По словам губернатора области Александра Дрозденко, посетившего комплекс, строительство находится в завершающей стадии – готовность объекта на данный момент составляет 95%. Строителям остались лишь наладка систем отопления и инженерных систем. Кроме того, необходимо завершить работы по благоустройству территории и монтажу электронной оборудования: экранов, табло, оборудования пресс-центра. В октябре застройщик подаст заявление на заключение о соответствии объекта. Ввод комплекса ожидается в ноябре.

"Это самая большая волейбольная площадка на Северо-Западе. Фактическая вместимость ― 2,5 тысячи человек, но есть возможность увеличения до трех тысяч зрителей. Мы ведём переговоры с Федерацией волейбола России для того, чтобы этот зал смог принимать соревнования мирового уровня. Кроме того, возможности зала позволяют проводить тут любые мероприятия ― спортивные, концертные, зрелищные", ― сказал Дрозденко.

Глава региона добавил, что двухэтажный волейбольный центр включает в себя поле, которое разработано в соответствии с официальным макетом Международной федерации волейбола и соответствует всем стандартам. На первом этаже будут расположены вестибюльный и медицинский блоки, буфет, раздевалки для спортсменов, помещения для судей и проведения допинг-контроля, тренажерный зал. На втором этаже предусмотрены холлы для зрителей с пунктами продажи еды и напитков и вход на трибуны. Рядом со спорткомплексом расположена большая парковка на 158 мест.
Стоимость проекта составляет 881,7 миллиона рублей. Объект финансируется за счет средств областного бюджета.
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