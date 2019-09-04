Памфилова призвала поменять всю систему выборов муниципальных образований

"После выборов нужно кардинально менять всю систему выборов муниципальных образований. У нас 80% всего времени и сил ушло именно на эти "пинки", предотвращение безобразия и оздоровления ситуации именно на муниципальных выборах (в Санкт-Петербурге), к которым мы практически не имеем никакого отношения и не должны иметь",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.