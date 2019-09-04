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РИА Новости

Памфилова призвала поменять всю систему выборов муниципальных образований

12:13 04.09.2019 (обновлено: 12:20 04.09.2019)
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что после региональных выборов 8 сентября нужно кардинально менять всю систему выборов муниципальных образований.
"После выборов нужно кардинально менять всю систему выборов муниципальных образований. У нас 80% всего времени и сил ушло именно на эти "пинки", предотвращение безобразия и оздоровления ситуации именно на муниципальных выборах (в Санкт-Петербурге), к которым мы практически не имеем никакого отношения и не должны иметь",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.
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