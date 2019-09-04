Шойгу и зампред военсовета Китая подпишут документы о совместной работе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и зампред Центрального военного совета КНР Чжан Юся подпишут в среду пакет документов, определяющих направления совместной работы в военной и военно-технической сферах, сообщил Шойгу на встрече с Чжан Юся.

По его словам, подписание состоится в ходе заседания российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве.

"Сегодня мы проведём 24-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, на котором подпишем солидный пакет документов, определяющих ключевые направления совместной работы в военной и военно-технической сферах", - сказал глава Минобороны РФ.