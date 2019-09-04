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РИА Новости

Шойгу и зампред военсовета Китая подпишут документы о совместной работе

11:39 04.09.2019 (обновлено: 14:14 04.09.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и зампред Центрального военного совета КНР Чжан Юся подпишут в среду пакет документов, определяющих направления совместной работы в военной и военно-технической сферах, сообщил Шойгу на встрече с Чжан Юся.
По его словам, подписание состоится в ходе заседания российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве.
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"Сегодня мы проведём 24-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, на котором подпишем солидный пакет документов, определяющих ключевые направления совместной работы в военной и военно-технической сферах", - сказал глава Минобороны РФ.
"Убеждён, что результаты заседания послужат дальнейшему развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Китаем", - подчеркнул он.
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Чжан ЮсяСергей ШойгуКитайРоссияБезопасность
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