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РИА Новости

Отношения России и Китая вступают в новую стадию развития, заявил Шойгу

11:36 04.09.2019 (обновлено: 15:00 04.09.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации / Перейти в фотобанкМинистр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся в Китае
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся в Китае
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся в Китае
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Отношения России и Китая вступают в новую стадию развития, в том числе в оборонной сфере, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
Министр напомнил, что в этом году Москва и Пекин отмечают 70-летие установления дипломатических отношений, и подчеркнул, что "Китай — ключевой стратегический партнер России на мировой арене".
Шойгу отметил, что зрелость и основательность российско-китайского тандема выражается в тесных дружеских отношениях глав государств, между которыми только в этом году уже состоялось пять встреч.
"Уделяем особое внимание реализации достигнутых договоренностей о развитии партнерства в оборонной сфере. Положительная динамика военного и военно-технического сотрудничества отражает особый, доверительный характер двусторонних отношений", — отметил глава Минобороны.
По словам Шойгу, Москва и Пекин регулярно проводят совместные учения, также две страны успешно взаимодействуют по военной линии в рамках ШОС и совещания министров обороны стран АСЕАН.
Корабль Союз МС-09
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Министерство обороны РФШОССергей ШойгуКитайРоссияБезопасность
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