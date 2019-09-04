Отношения России и Китая вступают в новую стадию развития, заявил Шойгу

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся в Китае

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся в Китае

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Отношения России и Китая вступают в новую стадию развития, в том числе в оборонной сфере, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

Министр напомнил, что в этом году Москва и Пекин отмечают 70-летие установления дипломатических отношений, и подчеркнул, что "Китай — ключевой стратегический партнер России на мировой арене".

Шойгу отметил, что зрелость и основательность российско-китайского тандема выражается в тесных дружеских отношениях глав государств, между которыми только в этом году уже состоялось пять встреч.

"Уделяем особое внимание реализации достигнутых договоренностей о развитии партнерства в оборонной сфере. Положительная динамика военного и военно-технического сотрудничества отражает особый, доверительный характер двусторонних отношений", — отметил глава Минобороны.