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РИА Новости

В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

11:28 04.09.2019 (обновлено: 12:51 04.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление МИД Болгарии о роли СССР в освобождении Европы от нацизма.

"Я надеюсь, что президент (Болгарии – Прим. ред.) скажет, что это недопустимо. А обвинять Россию в том, что она принесла, как они говорят, "оккупационный режим", - это аморально", — сказал сенатор в комментарии RT.

Ранее в МИД Болгарии назвали "сомнительным тезисом" освобождение Советским Союзом Европы от нацизма и призвало Россию отказаться от употребления слова "освобождение" в этом контексте. В ведомстве также сравнили такую трактовку исторических событий с попыткой вмешательства в актуальные внутренние дела страны.
Таким образом София прокомментировала грядущее открытие выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая открывается в Российском культурном центре в болгарской столице 9 сентября.
В российской дипмиссии в ответ подчеркнули, что выставка делается исключительно для того, чтобы ознакомить общественность с архивными материалами, многие из которых были ранее неизвестны.
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09:27Сказано в эфире
"Западноевропейский тренд". Кто и зачем меняет роль СССР во Второй мировойРоссия ответила Болгарии на слова о роли Советского Союза во Второй мировой войне. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин, болгарская сторона забывает свою историю.
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Владимир ДжабаровМИД БолгарииСовет Федерации РФЕвропаРоссия
Популярные комментарии
Освободители уходят, а ссср остался и установил в Болгарии свой режим, который по отношению к собственному народу был более бесчеловечным, чем национал-социализм в Германии, там хотя бы из людей рабов не делали, а единственно верная политика светлой России будущего - откреститься от деяний ссср и дать всему оценку: совку, участию ссср в начале Второй Мировой войны и т.д. Путин и компания этого делать не будут как ментально близкие к совку, имперцы с чувством мнимого величия, насаждающие в огрубляемом ими населении не лучшие чувства и искаженную пропагандой историю.
4 сентября, 12:07
Александр Беляев
1600218144
"Освобождение" говорили в советское время из ложной солидарности с "братским" народом Болгарии. На самом деле болгария была союзником Германии и более правильным по отношению к ней было бы слово "победа". Хотя не велика честь в победе над фашистской Болгарией.
4 сентября, 11:45
Eugene Ivanenko
14320003
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