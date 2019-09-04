В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление МИД Болгарии о роли СССР в освобождении Европы от нацизма.
"Я надеюсь, что президент (Болгарии – Прим. ред.) скажет, что это недопустимо. А обвинять Россию в том, что она принесла, как они говорят, "оккупационный режим", - это аморально", — сказал сенатор в комментарии RT.
Ранее в МИД Болгарии назвали "сомнительным тезисом" освобождение Советским Союзом Европы от нацизма и призвало Россию отказаться от употребления слова "освобождение" в этом контексте. В ведомстве также сравнили такую трактовку исторических событий с попыткой вмешательства в актуальные внутренние дела страны.
Таким образом София прокомментировала грядущее открытие выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая открывается в Российском культурном центре в болгарской столице 9 сентября.
В российской дипмиссии в ответ подчеркнули, что выставка делается исключительно для того, чтобы ознакомить общественность с архивными материалами, многие из которых были ранее неизвестны.