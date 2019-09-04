Эксперт оценила вероятность отставки правительства Джонсона

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вероятность того, что правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не удержится у власти на фоне возможного Brexit без соглашения, существует, но результаты всеобщих выборов, которые может назначить премьер, предсказать сложно, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

Британские депутаты во вторник вечером высказались за изменение повестки парламента, что открывает путь для рассмотрения в среду законопроекта о переносе срока Brexit. Законопроект, требующий от премьера просить ЕС о переносе срока Brexit c 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения, еще 2 сентября представила группа парламентариев от разных партий. Депутаты-консерваторы, проголосовавшие вопреки призыву Джонсона за изменение повестки, в качестве наказания лишились права представлять партию.

"В принципе есть большая вероятность того, что парламентарии попробуют провести закон о том, что выход из ЕС должен быть упорядочен, что нельзя выходить без сделки. Джонсон пригрозил, что в таком случае он объявит всеобщие выборы, но за всеобщие выборы должны проголосовать две трети парламента, непонятно, наберется ли это число голосов", - сказала РИА Новости эксперт.

По ее мнению, "вероятность существует и того, что будут вторые выборы, и того, что правительство Джонсона не удержится". "А вот предсказывать результаты выборов достаточно сложно, потому что, по опросам общественного мнения, консерваторы уверенно лидируют. Но британские опросы общественного мнения очень часто последние годы подводят аналитиков", - подчеркнула Бабынина.

"Уже давно в британской политике ничего нельзя предсказывать и делать какие-то более-менее стойкие предположения. То, что у Консервативной партии существовали члены, которые не поддерживали линию жесткого Brexit, было известно давно. И потеря большинства в парламенте - это следствие того, что часть консерваторов не поддерживают ту политику, которую проводит Борис Джонсон", - добавила эксперт.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.

Ранее Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.

Внеочередные выборы, как считают оппоненты премьера, позволят Джонсону "повесить" ответственность за дальнейшую неопределенность и нестабильность на мятежных парламентариев, одновременно предоставив ему шанс упрочить позиции Консервативной партии в парламенте и беспрепятственно вывести страну из ЕС без соглашения.

Для проведения выборов необходима поддержка двух третей от общего числа депутатов. Учитывая, что лидер лейбористов Джереми Корбин неоднократно призывал правительство провести выборы, шансы у Джонсона на их проведение достаточно высоки. Корбин, между тем, уверен в успехе своей партии.