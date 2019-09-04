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РИА Новости

Пса, охранявшего тело хозяина в заполярной тундре, заберут друзья погибшего

11:21 04.09.2019 (обновлено: 16:28 04.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСобака породы золотистый ретривер
Собака породы золотистый ретривер
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Собака породы золотистый ретривер. Архивное фото
МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости. Золотистого ретривера по кличке Филя, который больше месяца провел рядом с телом своего хозяина – туриста из Петербурга, найденного в заполярной тундре, заберут друзья погибшего, сообщили РИА Новости в отряде "Мурманспас".
Туриста из Петербурга, который приехал в Мурманскую область вместе с собакой, нашли в начале этой недели в трех километрах от оставленной им машины недалеко от озера Сейдозеро. По информации следователей, пропавшего мужчину, которого искали спасатели и волонтеры, обнаружил житель поселка Ревда. Последний раз погибший выходил на связь в конце июля.
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Рядом с хозяином, на теле которого, по предварительным данным, не обнаружено следов насильственной смерти, больше месяца просидела собака – золотистый ретривер Филя. По информации спасателей, собака была сильно истощена.
"Насколько нам известно, собаку заберут друзья погибшего", - сообщила собеседница агентства. Причину смерти 66-летнего петербуржца установят эксперты. По данным следователей, рядом с телом были обнаружены палатки, рюкзак и запас еды – все плотно упаковано, по всей видимости, он не успел этим воспользоваться.
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РевдаМурманская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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