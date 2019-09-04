Пса, охранявшего тело хозяина в заполярной тундре, заберут друзья погибшего

МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости. Золотистого ретривера по кличке Филя, который больше месяца провел рядом с телом своего хозяина – туриста из Петербурга, найденного в заполярной тундре, заберут друзья погибшего, сообщили РИА Новости в отряде "Мурманспас".

Туриста из Петербурга, который приехал в Мурманскую область вместе с собакой, нашли в начале этой недели в трех километрах от оставленной им машины недалеко от озера Сейдозеро. По информации следователей, пропавшего мужчину, которого искали спасатели и волонтеры, обнаружил житель поселка Ревда. Последний раз погибший выходил на связь в конце июля.

Рядом с хозяином, на теле которого, по предварительным данным, не обнаружено следов насильственной смерти, больше месяца просидела собака – золотистый ретривер Филя. По информации спасателей, собака была сильно истощена.