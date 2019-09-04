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РИА Новости
Восточный экономический форум

Италия изучает возможности Дальнего Востока для предпринимателей

11:20 04.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой Mikro KapitalВинченцо Трани - президент Итало-российской торговой палаты
Винченцо Трани - президент Итало-российской торговой палаты
© Фото предоставлено пресс-службой Mikro Kapital
Винченцо Трани - президент Итало-российской торговой палаты. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Италия решила принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), чтобы изучить возможности развития предпринимательской деятельности в этом регионе, рассказал РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани на полях ВЭФ.
"Решение Италии принять участие в форуме было принято по двум причинам. В первую очередь, очень важно, чтобы российско-итальянские отношения развивались так, чтобы российское правительство могло это оценить. Поэтому, если российское руководство считает регион Дальнего Востока интересным с точки зрения инвестирования, итальянскому правительству следует стимулировать своих предпринимателей посещать этот регион и изучать с точки зрения инвестиций", — сообщил Трани.
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По его словам, вторая причина - стратегическая.
"У итальянского бизнеса в европейской части России очень сильная конкуренция. Чаще всего конкуренцию составляют немецкие, французские и голландские компании. Посольство Италии предлагает предпринимателям изучить возможность новых для нас рынков. Дальний Восток - это практически новый для Италии рынок. В Приморском крае и в целом на Дальнем Востоке представлено очень мало итальянских предприятий. Поэтому наша цель на форуме — понять, какие возможности представляет этот регион для наших предпринимателей", - отметил президент Итало-российской торговой палаты.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ. Итальянская делегация впервые принимает участие в форуме.
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Восточный экономический форумДальний ВостокРоссияИталияЭкономика
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