Италия изучает возможности Дальнего Востока для предпринимателей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Италия решила принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), чтобы изучить возможности развития предпринимательской деятельности в этом регионе, рассказал РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани на полях ВЭФ.

"Решение Италии принять участие в форуме было принято по двум причинам. В первую очередь, очень важно, чтобы российско-итальянские отношения развивались так, чтобы российское правительство могло это оценить. Поэтому, если российское руководство считает регион Дальнего Востока интересным с точки зрения инвестирования, итальянскому правительству следует стимулировать своих предпринимателей посещать этот регион и изучать с точки зрения инвестиций", — сообщил Трани.

По его словам, вторая причина - стратегическая.

"У итальянского бизнеса в европейской части России очень сильная конкуренция. Чаще всего конкуренцию составляют немецкие, французские и голландские компании. Посольство Италии предлагает предпринимателям изучить возможность новых для нас рынков. Дальний Восток - это практически новый для Италии рынок. В Приморском крае и в целом на Дальнем Востоке представлено очень мало итальянских предприятий. Поэтому наша цель на форуме — понять, какие возможности представляет этот регион для наших предпринимателей", - отметил президент Итало-российской торговой палаты.