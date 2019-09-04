Россельхознадзор запретил поставки с двух предприятий Армении и Казахстана

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россельхознадзор вводит с 5 сентября временные ограничения на поставки в РФ продукции с двух предприятий, находящихся в Казахстане и Армении, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 5 сентября вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведенной предприятиями Республики Армения ООО "Гойтекс" … Республики Казахстан КТ "Зенченко и К", - сообщается в пресс-релизе.

Поставки продукции армянского производителя запрещены из-за выявления малахитового зеленого в рыбе, казахстанского - из-за бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в молоке.