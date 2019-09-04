Моди на русском языке поблагодарил Путина за поездку на комплекс "Звезда"

"Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс "Звезда", который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике", - написал Моди.

Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны Президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике. pic.twitter.com/jnejwV1NXv

Индийский премьер в эти дни находится во Владивостоке, куда был приглашен своим российским коллегой для участия в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме. Лидеры двух стран уже ознакомились с ходом работ на судостроительном комплексе "Звезда" и согласовали солидный пакет двухсторонних документов.