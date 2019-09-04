Моди на русском языке поблагодарил Путина за поездку на комплекс "Звезда"

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду опубликовал в своем аккаунте в Twitter сообщение на русском языке, в котором поблагодарил президента РФ Владимира Путина за совместный визит на судостроительный комплекс "Звезда".
"Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс "Звезда", который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике", - написал Моди.
Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны Президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике. pic.twitter.com/jnejwV1NXv— Narendra Modi (@narendramodi) 4 сентября 2019 г.
Индийский премьер в эти дни находится во Владивостоке, куда был приглашен своим российским коллегой для участия в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме. Лидеры двух стран уже ознакомились с ходом работ на судостроительном комплексе "Звезда" и согласовали солидный пакет двухсторонних документов.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.