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РИА Новости

Власти Молдавии прокомментировали идею о замене миротворцев в Приднестровье

10:35 04.09.2019 (обновлено: 11:18 04.09.2019)
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© Sputnik / Miroslav RotariЗаместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
© Sputnik / Miroslav Rotari
КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Василий Шова заявил в интервью РИА Новости, что сейчас нельзя говорить о возможности заменить миротворцев в Приднестровье на гражданскую миссию, для этого нет предпосылок.
В декабре 2018 года министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский на заседании Совета министров ОБСЕ в Милане заявил, что республика выступает за полный вывод войск с ее территории и замену миротворческой операции в Приднестровье гражданской. Идею поддерживало прошлое правительство, на смену которому в июне пришел кабмин Майяи Санду.
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"Для того чтобы менять миротворческую миссию на гражданскую, должны существовать определенные предпосылки, которые показывают на прогресс в урегулировании конфликта. На сегодняшний день нельзя говорить о том, что мы можем менять миротворцев на гражданскую миссию", - сказал Шова.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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ОБСЕМолдавияРоссияСССРВ мире
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