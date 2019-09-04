Власти Молдавии прокомментировали идею о замене миротворцев в Приднестровье

КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Василий Шова заявил в интервью РИА Новости, что сейчас нельзя говорить о возможности заменить миротворцев в Приднестровье на гражданскую миссию, для этого нет предпосылок.

В декабре 2018 года министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский на заседании Совета министров ОБСЕ в Милане заявил, что республика выступает за полный вывод войск с ее территории и замену миротворческой операции в Приднестровье гражданской. Идею поддерживало прошлое правительство, на смену которому в июне пришел кабмин Майяи Санду.

"Для того чтобы менять миротворческую миссию на гражданскую, должны существовать определенные предпосылки, которые показывают на прогресс в урегулировании конфликта. На сегодняшний день нельзя говорить о том, что мы можем менять миротворцев на гражданскую миссию", - сказал Шова.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.