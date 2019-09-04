В ЦНИИмаш уточнили время возвращения робота "Федор" с МКС на Землю

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пресс-служба ЦНИИмаш уточнила РИА Новости время расстыковки от Международной космической станции (МКС) и приземления в Казахстане корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор".

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС.

Ранее НАСА сообщило, что расстыковка "Союза МС-14" от МКС планируется 6 сентября в 21.13 мск, посадка в Казахстане - 7 сентября в 00.35 мск.

"Расстыковка корабля "Союз МС-14" от агрегатного отсека модуля "Звезда" планируется 6 сентября в 21.14 мск, включение двигателя корабля для схода с орбиты - в 23.37 мск, приземление спускаемого аппарата "Союза МС-14" в Казахстане - 7 сентября в 00.34 мск", - сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов подчеркнул значимую роль посадки "Союза МС-14", так как в корабле доработана система управления движением и навигацией в части управляемого спуска. Аналоговая система управления спуском полностью заменена цифровой на базе прибора БИУС (блок интегрирования угловых скоростей), разработанного в корпорации.

Робот "Федор" был перенесен на станцию 29 августа. Эксперимент с ним космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов проводили 30 и 31 августа, а также 1 сентября. В первые два дня Скворцов находился в модуле "Звезда", облаченный в экзоскелет, который позволял дистанционно управлять роботом, и с надетым шлемом, благодаря чему мог видеть камерами робота. Овчинин находился в модуле "Поиск", где установлен "Федор", и контролировал выполнение операций роботом.

В пятницу, после того как Овчинин с трудом включил электропитание "Федора", робот поработал руками с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители. В субботу "Федор" включал дрель и протирал руки полотенцем. В воскресенье космонавты устроили допрос "Федору", задав более 30 вопросов и записав на видео его ответы. В понедельник космонавты усадили робота в корабле "Союз МС-14" для возвращения на Землю.

Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.