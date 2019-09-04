Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T10:33Z
https://ria.ru/20190904/1558275398.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155778/21/1557782140_0:147:2049:1299_1036x0_80_0_0_c38f610d3889cd4325b2f1a7b0427b8f.jpg
РИА Новости

В ЦНИИмаш уточнили время возвращения робота "Федор" с МКС на Землю

10:33 04.09.2019
389
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкРобота Skybot F-850
Робота Skybot F-850
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
Робота Skybot F-850. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пресс-служба ЦНИИмаш уточнила РИА Новости время расстыковки от Международной космической станции (МКС) и приземления в Казахстане корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор".
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС.
Ранее НАСА сообщило, что расстыковка "Союза МС-14" от МКС планируется 6 сентября в 21.13 мск, посадка в Казахстане - 7 сентября в 00.35 мск.
Робот Skybot F-850 (робот Федор)
Вчера, 18:20РИА Новости
Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС
"Расстыковка корабля "Союз МС-14" от агрегатного отсека модуля "Звезда" планируется 6 сентября в 21.14 мск, включение двигателя корабля для схода с орбиты - в 23.37 мск, приземление спускаемого аппарата "Союза МС-14" в Казахстане - 7 сентября в 00.34 мск", - сказал собеседник агентства.
Ранее генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов подчеркнул значимую роль посадки "Союза МС-14", так как в корабле доработана система управления движением и навигацией в части управляемого спуска. Аналоговая система управления спуском полностью заменена цифровой на базе прибора БИУС (блок интегрирования угловых скоростей), разработанного в корпорации.
Робот "Федор" был перенесен на станцию 29 августа. Эксперимент с ним космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов проводили 30 и 31 августа, а также 1 сентября. В первые два дня Скворцов находился в модуле "Звезда", облаченный в экзоскелет, который позволял дистанционно управлять роботом, и с надетым шлемом, благодаря чему мог видеть камерами робота. Овчинин находился в модуле "Поиск", где установлен "Федор", и контролировал выполнение операций роботом.
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
1 сентября, 00:00РИА Новости
Робот "Федор" включал дрель и протирал руки полотенцем на МКС
В пятницу, после того как Овчинин с трудом включил электропитание "Федора", робот поработал руками с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители. В субботу "Федор" включал дрель и протирал руки полотенцем. В воскресенье космонавты устроили допрос "Федору", задав более 30 вопросов и записав на видео его ответы. В понедельник космонавты усадили робота в корабле "Союз МС-14" для возвращения на Землю.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетами российского сегмента МКС, пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых "Прогресс", а также спутников научно-прикладного назначения.
400004
Обсудить 1
Ник ХейгРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Алексей ОвчининАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияРоскосмосНАСАЦНИИМАШМоскваКазахстанРИА Наука
Рекомендуем
Запуск ракеты-носителя Союз-2
"Главкосмос" запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году
РИА
Новости
Вид Земли с МКС
Анонсированная Путиным система "Сфера" может получить лазерную связь
Президент США Дональд Трамп
Иранский министр призвал Трампа перестать изображать Таноса
Спутник компании Intelsat
СМИ: российский "блуждающий" спутник приблизился к американскому Intelsat
Лента
новостей
Робот Skybot F-850 (робот Федор)
Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС
Краны и защитные сооружения на верфи судостроительного комплекса Звезда
"Звезда" и Samsung Heavy Industries договорились о проектировании газовозов
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ
Ракету "Союз" с украинскими комплектующими готовят к пуску с Байконура
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
Кишинев не ждет от заседания формата "5+2" в Братиславе серьезных решений
Генеральный директор АО РВК Александр Повалко
Глава РВК рассказал о финальных испытаниях беспилотных авто
Космодрома Восточный
Пуск "Ангары" с Восточного проведут, как и планировалось, в 2023 году
Робот Федор
В Казахстан прибыли поисковики ЦВО для встречи робота "Федора" из космоса
Модель реактора для непрерывного синтеза мономеров, созданная в Томском политехническом университете
В Томске начали разработку реактора для получения биоразлагаемых пластиков
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
Эксперт оценил американские санкции против космических ведомств Ирана
Здание Министерства иностранных дел РФ
Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, заявили в МИД России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон назвал дату выборов, к которым может привести ситуация с Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
Лента новостейМолния