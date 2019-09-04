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РИА Новости

Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт

09:53 04.09.2019
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© Фото : InsiderМеждународный аэропорт Воронеж
Международный аэропорт Воронеж
© Фото : Insider
Международный аэропорт Воронеж. Архивное фото
БРЯНСК, 4 сен - РИА Новости. Пассажиры летевшего из Воронежа в Санкт-Петербург самолета, который совершил аварийную посадку в аэропорту вылета после проблем с шасси, находятся в ожидании резервного борта, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.
По словам собеседницы агентства, на борту самолета находились 38 пассажиров.
Пассажирский самолет в небе
08:25РИА Новости
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
"Все пассажиры в настоящий момент в ожидании резервного борта находятся в аэропорту, некоторые сдают билеты. Время вылета пока не объявлено", - сказала представитель аэропорта.
Она пояснила, что если будет существенная задержка вылета, то, в соответствии с законодательством, ожидающие будут обеспечены напитками.
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ВоронежСанкт-ПетербургПроисшествия
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