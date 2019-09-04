Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт

БРЯНСК, 4 сен - РИА Новости. Пассажиры летевшего из Воронежа в Санкт-Петербург самолета, который совершил аварийную посадку в аэропорту вылета после проблем с шасси, находятся в ожидании резервного борта, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.

По словам собеседницы агентства, на борту самолета находились 38 пассажиров.

"Все пассажиры в настоящий момент в ожидании резервного борта находятся в аэропорту, некоторые сдают билеты. Время вылета пока не объявлено", - сказала представитель аэропорта.