Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт

БРЯНСК, 4 сен - РИА Новости. Пассажиры летевшего из Воронежа в Санкт-Петербург самолета, который совершил аварийную посадку в аэропорту вылета после проблем с шасси, находятся в ожидании резервного борта, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.
По словам собеседницы агентства, на борту самолета находились 38 пассажиров.
"Все пассажиры в настоящий момент в ожидании резервного борта находятся в аэропорту, некоторые сдают билеты. Время вылета пока не объявлено", - сказала представитель аэропорта.
Она пояснила, что если будет существенная задержка вылета, то, в соответствии с законодательством, ожидающие будут обеспечены напитками.