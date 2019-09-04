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РИА Новости

Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК

09:44 04.09.2019 (обновлено: 10:04 04.09.2019)
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в среду сообщил, что отправился с двухдневным рабочим визитом в Брюссель для обсуждения повестки двусторонних отношений с руководством ЕС, Еврокомиссии, НАТО и Сенатом Бельгии.
"Отправляюсь с двухдневным рабочим визитом в Брюссель, где проведу встречи с руководством ЕС, НАТО и Сената Бельгии. В ходе этих бесед будут затронуты многие вопросы, касающиеся реализации реформ в нашей стране, развития торгово-экономического сотрудничества с европейскими партнерами, энергетические вопросы, региональная безопасность и т.д", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент Молдовы Игорь Додон во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам встречи в Кремле. 17 января 2016
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По словам президента, он намерен обсудить повестку двусторонних и многосторонних отношений с председателем Европарламента Давидом Сассоли, верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини, еврокомиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем комиссии Европарламента по внешним связям Дэвидом Маккалистером и председателем Сената Бельгии Сабин Ларюэль.
Предыдущий визит президента Молдавии в столицу Бельгии состоялся в феврале 2017 года.
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