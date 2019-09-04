Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК

КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в среду сообщил, что отправился с двухдневным рабочим визитом в Брюссель для обсуждения повестки двусторонних отношений с руководством ЕС, Еврокомиссии, НАТО и Сенатом Бельгии.

По словам президента, он намерен обсудить повестку двусторонних и многосторонних отношений с председателем Европарламента Давидом Сассоли, верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини, еврокомиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем комиссии Европарламента по внешним связям Дэвидом Маккалистером и председателем Сената Бельгии Сабин Ларюэль.