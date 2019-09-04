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РИА Новости
Восточный экономический форум

Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев

09:39 04.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Брилев
Сергей Брилев
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сергей Брилев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Телеведущий, заместитель генерального директора телеканала "Россия-1" Сергей Брилев станет модератором пленарной сессии Восточного экономического форума с участием лидеров России Владимира Путина, Индии Нарендры Моди и Японии Синдзо Абэ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модератором пленарной сессии ВЭФ станет ведущий ABC Джордж Стефанопулос.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018
25 мая 2018, 19:05РИА Новости
Путин поблагодарил модератора пленарной сессии ПМЭФ за живую дискуссию
"Модератор: Сергей Брилев —телеведущий, заместитель директора, ГТК "Телеканал "Россия"; президент, Институт Беринга – Беллинсгаузена по изучению обеих Америк", - указано в описании пленарной сессии на сайте форума.
Брилев уже был модератором пленарной сессии ВЭФ с участием Путина в 2018 году.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумСергей БрилевСиндзо АбэДмитрий ПесковВладимир ПутинВладивостокРоссияПолитика
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