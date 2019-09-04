Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Телеведущий, заместитель генерального директора телеканала "Россия-1" Сергей Брилев станет модератором пленарной сессии Восточного экономического форума с участием лидеров России Владимира Путина, Индии Нарендры Моди и Японии Синдзо Абэ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модератором пленарной сессии ВЭФ станет ведущий ABC Джордж Стефанопулос.

"Модератор: Сергей Брилев —телеведущий, заместитель директора, ГТК "Телеканал "Россия"; президент, Институт Беринга – Беллинсгаузена по изучению обеих Америк", - указано в описании пленарной сессии на сайте форума.

Брилев уже был модератором пленарной сессии ВЭФ с участием Путина в 2018 году.