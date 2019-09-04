На ВЭФ подписали соглашение о привлечении иностранных инвестиций на Колыму

МАГАДАН, 4 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и директор по региональным проектам, руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы РФ Российского фонда прямых инвестиций Александр Малах в среду в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке подписали соглашение о взаимодействии при привлечении иностранных инвестиций и развитии инвестиционных проектов иностранных инвесторов на территории Магаданской области, сообщает правительство Колымы.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 70 проектов общим объемом свыше 1,5 триллионов рублей, охватывающих 95% регионов РФ.

"Сегодня мы подписали важное для нас соглашение с Российским фондом прямых инвестиций. Фонд готов поддерживать колымских рыбопромышленников, а также строительство наших социальных объектов. Кроме того, в рамках сотрудничества фонд готов оказать Магаданской области поддержку в части работы со строительными организациями на условиях концессии — когда компания строит, а регион затем возвращает деньги. Это позволит двигаться вперед и обеспечить те темпы, которые необходимы в рамках достижения ключевых показателей в реализации нацпроектов", - цитирует сайт правительства Колымы губернатора региона Сергея Носова.

Поясняется, что отдельные инвестпроекты будут реализовывать на основании трехсторонних соглашений, заключаемых между администрацией Магаданской области, зарубежными инвесторами и РФПИ по каждому проекту.

"Привлечение иностранных инвесторов к участию в значимых для экономики области проектах, в конечном итоге будет способствовать устойчивому экономическому росту и успешной реализации в Магаданской области национальных проектов. Развитие инвестиционных проектов простимулирует рост эффективности инновационного потенциала отраслей региона, в том числе за счет привлечения лучших мировых технологий и кадров", - цитирует правительство Колымы Александра Малаха.