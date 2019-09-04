Колыма заявила проект морского пассажирского сообщения Магадан-Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Колымы заявили в Ростуризм проект открытия морского пассажирского сообщения между Магаданом и Владивостоком, увязав его с развитием туризма, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Прорабатывается такая идея, она может быть решена в том числе в увязке с развитием туризма Магаданской области. Мы готовимся обратиться за поддержкой и заявились о том, что у нас такой проект, в Ростуризм. Инвесторы уже есть", - сказал губернатор.

"Частные инвестиции только в развитие этого направления около 4 миллиардов рублей. Чтобы принимать лайнеры, нужно 1,5 - 2 миллиарда рублей", - отметил Носов.

По его словам, проект морского пассажирского сообщения можно увязать с туризмом на остров Завьялова в нескольких десятках километров от Магадана, где пасутся овцебыки и планируется создать туристическую базу.