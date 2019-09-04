РФПИ подпишет с правительством договор о развитии искусственного интеллекта

"Мы подпишем соглашение с правительством России о том, что Российский фонд прямых инвестиций будет одним из ключевых центров компетенции по развитию искусственного интеллекта в России. Здесь очень важно, что мы планируем инвестировать в ведущие российские компании искусственного интеллекта", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Восточного экономического форума.

Дмитриев также отметил, что фонд проанализировал более ста российских компаний и отобрал 20 наиболее интересных. "Наша задача - не только помочь вырасти им на российском рынке, но и выводить их на международные рынки. И правительство привлекает нас именно для того, чтобы мы и больше инвестировали с партнерами в российские компании в сфере искусственного интеллекта, и работали на международных рынках", - пояснил он.