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РИА Новости
Восточный экономический форум

РФПИ подпишет с правительством договор о развитии искусственного интеллекта

09:11 04.09.2019
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© Depositphotos / AlienCatРождение искусственного интеллекта
Рождение искусственного интеллекта
© Depositphotos / AlienCat
Рождение искусственного интеллекта. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости/Прайм. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет соглашение с правительством России о развитии искусственного интеллекта в стране и планирует инвестировать в ведущие российские компании в этой области, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Мы подпишем соглашение с правительством России о том, что Российский фонд прямых инвестиций будет одним из ключевых центров компетенции по развитию искусственного интеллекта в России. Здесь очень важно, что мы планируем инвестировать в ведущие российские компании искусственного интеллекта", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Восточного экономического форума.
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Дмитриев также отметил, что фонд проанализировал более ста российских компаний и отобрал 20 наиболее интересных. "Наша задача - не только помочь вырасти им на российском рынке, но и выводить их на международные рынки. И правительство привлекает нас именно для того, чтобы мы и больше инвестировали с партнерами в российские компании в сфере искусственного интеллекта, и работали на международных рынках", - пояснил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВладивостокРоссияЭкономика
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