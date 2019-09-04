Создание научно-образовательного центра на острове Русский ускорят

"У меня была встреча с губернатором Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко, буквально вчера мы с ректором Дальневосточного университета обсуждали планы перспективы организации этой работы Мы договорились с губернатором, что эту работу он сейчас ускорит, и мы проведём предметный разговор вместе с университетом, вместе с нашим научным сообществом на Дальнем Востоке, и - самое важное - с крупными компаниями, которые смогут сформулировать своё видение развития технологических направлений на тех рынках, на которых они работают, и ожидание, запрос в каком-то смысле на вклад научно-образовательного комплекса в это технологическое развитие", - сказал министр.