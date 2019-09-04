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РИА Новости
Восточный экономический форум

Создание научно-образовательного центра на острове Русский ускорят

08:51 04.09.2019 (обновлено: 17:18 04.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Создание научно-образовательного центра мирового уровня на острове Русский будет ускорено, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума-2019 министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
"У меня была встреча с губернатором Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко, буквально вчера мы с ректором Дальневосточного университета обсуждали планы перспективы организации этой работы Мы договорились с губернатором, что эту работу он сейчас ускорит, и мы проведём предметный разговор вместе с университетом, вместе с нашим научным сообществом на Дальнем Востоке, и - самое важное - с крупными компаниями, которые смогут сформулировать своё видение развития технологических направлений на тех рынках, на которых они работают, и ожидание, запрос в каком-то смысле на вклад научно-образовательного комплекса в это технологическое развитие", - сказал министр.
Участники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке
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"Эти проекты могут быть связаны с разработкой новых технологий, это проекты повышения качества образовательных программ, чтобы выпускники соответствовали запросу рынка труда, чтобы они имели необходимые знания и компетенции, чтобы этими знаниями можно было распорядиться для решения различных практических задач. Вот как раз построить такую систему взаимного доверия, открытого диалога, чтобы можно было обеспечить совпадение стратегических интересов, государственного фактического участия и частного участия - вот это есть самая непростая задача, над которой нам придётся поработать", - добавил Котюков.
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Восточный экономический форумМихаил КотюковВладивостокРоссияОбщество
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