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РИА Новости

Синоптики предупредили москвичей о возможных дождях в выходные

08:45 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка во время дождя на одной из улиц в Москве
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди возможны в Москве в выходные, когда будет отмечаться День города, в целом погода будет комфортная, и можно обойтись без разгона облаков, считает сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Ранее сообщалось, что для разгона облаков над Москвой в День города при необходимости власти готовы задействовать более десятка самолетов.
"В выходные мы будем находиться вблизи малоактивного атмосферного фронта. Поэтому будут проплывать облака, могут пролиться кратковременные дожди. Не знаю, какое решение примут власти, но в принципе можно разгонять облака, если захотеть добиться полного отсутствия осадков. Но на мой взгляд, ситуация такая, что можно на это и не тратить средства. Потому что погода будет достаточно комфортная. Кратковременный дождик вряд ли испортит настроение", - сказала РИА Новости Волосюк.
Она добавила, что температура ожидается в районе 19-22 градусов, что выше климатической нормы.
День города в Москве отмечается в первую или вторую субботу сентября. В этом году 872-летие российской столицы отметят 7-8 сентября.
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