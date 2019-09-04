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РИА Новости

Больной ребенок из Югры получит препарат, который запретил выдавать суд

08:42 04.09.2019
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен - РИА Новости. Тяжелобольной ребенок из Ханты-Мансийского автономного округа Леша Конкин, которому суд ранее отказал в выдаче жизненно важного препарата, получит лекарство за счет средств регионального бюджета, сообщил журналистам исполняющий обязанности главного врача Нефтеюганской окружной больницы Максим Курочкин.
Сюжет о семье Конкиных из Нефтеюганска вышел в эфире телеканала НТВ в начале июля. Четырехлетний Алексей страдает редким неврологическим заболеванием, обусловленным генетическими нарушениями. Родители вместе с ребенком приехали в Ханты-Мансийск на заседание суда, где рассматривались материалы дела, связанного с выдачей мальчику жизненно важного лекарства. По информации СМИ, суд вынес решение об отказе в выдаче препарата, который не зарегистрирован в России.
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В свою очередь, по словам Курочкина, ранее два федеральных института дали противоположные мнения по препарату "Аталурен", который необходим ребенку, но действительно не зарегистрирован в РФ. Нефтеюганская больница и окружной департамент здравоохранения обратились в Минздрав России за разъяснениями, после чего из института педиатрии имени Вельтищева пришло положительное решение. Из него следует, что препарат может быть назначен мальчику, так как аналогов данному лекарству нет.
"По данному пациенту было принято положительное решение - необходимый препарат будет выписан за счет средств бюджета региона... Все необходимые документы будут направлены в течение короткого срока в региональный департамент здравоохранения, далее - в Минздрав, который должен оформить разрешение на ввоз незарегистрированного препарата в Россию", - сказал Курочкин.
Как пояснили РИА Новости в департаменте общественных и внешних связей Югры, решение о выдаче лекарства ребенку было принято на врачебной комиссии. В ведомстве также отметили, что мать мальчика в конце августа была на встрече с губернатором региона Натальей Комаровой в Нефтеюганске. По данным властей, ориентировочная стоимость лечения в рамках годового курса составляет свыше 30 миллионов рублей.
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