В Минсельхозе оценили ущерб аграриев от ЧС в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ущерб российских аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году оценивается в 9,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.

"У нас 15 регионов Российской Федерации в текущем году были подвержены разным видам чрезвычайных ситуаций, это заморозки, засухи, наводнения и прочее. Общая сумма ущерба аграриев в текущем году составляет 9,5 миллиарда рублей", - сказал Хатуов в кулуарах Восточного экономического форума-2019.

В частности, значительные убытки в результате пожаров понесли аграрии Забайкальского края. По словам Хатуова, сельхозпроизводители региона получили полную компенсацию в размере 850 миллионов рублей на восстановление утраченного имущества и инфраструктуры.

"По специальному графику в активной стадии завершение восстановления. Как и было заявлено, к 15 октября в Забайкальском крае все работы должны быть завершены. Это на контроле у руководства министерства, у министра. Конечно же, Иркутск. Финансирование в два транша. На сегодняшний день сумма, полученная регионом - 454 миллиона рублей", - добавил первый замминистра.