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РИА Новости

В Минсельхозе оценили ущерб аграриев от ЧС в 2019 году

08:31 04.09.2019 (обновлено: 08:55 04.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Чабаненко / Перейти в фотобанкПроцесс заготовки сена
Процесс заготовки сена
© РИА Новости / Игорь Чабаненко
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ущерб российских аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году оценивается в 9,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.
"У нас 15 регионов Российской Федерации в текущем году были подвержены разным видам чрезвычайных ситуаций, это заморозки, засухи, наводнения и прочее. Общая сумма ущерба аграриев в текущем году составляет 9,5 миллиарда рублей", - сказал Хатуов в кулуарах Восточного экономического форума-2019.
В частности, значительные убытки в результате пожаров понесли аграрии Забайкальского края. По словам Хатуова, сельхозпроизводители региона получили полную компенсацию в размере 850 миллионов рублей на восстановление утраченного имущества и инфраструктуры.
"По специальному графику в активной стадии завершение восстановления. Как и было заявлено, к 15 октября в Забайкальском крае все работы должны быть завершены. Это на контроле у руководства министерства, у министра. Конечно же, Иркутск. Финансирование в два транша. На сегодняшний день сумма, полученная регионом - 454 миллиона рублей", - добавил первый замминистра.
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Джамбулат ХатуовМинистерство сельского хозяйства РФЭкономика
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