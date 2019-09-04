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РИА Новости

В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси

08:25 04.09.2019 (обновлено: 11:34 04.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о подготовке к аварийной посадке в Воронеже пассажирского самолета из-за технических проблем со стойкой шасси.
"Самолет благополучно приземлился в Воронеже, люди не пострадали", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.
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