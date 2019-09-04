В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.