В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о подготовке к аварийной посадке в Воронеже пассажирского самолета из-за технических проблем со стойкой шасси.
"Самолет благополучно приземлился в Воронеже, люди не пострадали", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.