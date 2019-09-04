Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору

"Я бы хотел провести встречу с президентом России (Владимиром – ред.) Путиным, чтобы способствовать переходу переговоров по мирному договору на новый уровень", - цитирует агентство слова Абэ в преддверии своей поездки во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.