Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору

ТОКИО, 4 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.
"Я бы хотел провести встречу с президентом России (Владимиром – ред.) Путиным, чтобы способствовать переходу переговоров по мирному договору на новый уровень", - цитирует агентство слова Абэ в преддверии своей поездки во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.
Встреча премьер-министр Японии и президента РФ состоится в четверг. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.