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РИА Новости
Восточный экономический форум

Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору

08:07 04.09.2019 (обновлено: 11:46 04.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 4 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.
"Я бы хотел провести встречу с президентом России (Владимиром – ред.) Путиным, чтобы способствовать переходу переговоров по мирному договору на новый уровень", - цитирует агентство слова Абэ в преддверии своей поездки во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.
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Встреча премьер-министр Японии и президента РФ состоится в четверг. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумСиндзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияПолитика
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