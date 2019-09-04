Россия вскоре обсудит с партнерами дату переговоров по газу с Украиной и ЕС

"В ближайшее время мы с коллегами обсудим дату проведения, мы подтверждаем готовность трехсторонних консультаций. По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и обсудим время проведения", - сказал Новак, уточнив, что предварительно была договорённость о встрече в сентябре.