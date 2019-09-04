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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия вскоре обсудит с партнерами дату переговоров по газу с Украиной и ЕС

07:50 04.09.2019 (обновлено: 07:57 04.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Россия в ближайшее время обсудит дату проведения трехсторонних переговоров по газу в формате Россия-Украина-ЕС, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума.
"В ближайшее время мы с коллегами обсудим дату проведения, мы подтверждаем готовность трехсторонних консультаций. По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и обсудим время проведения", - сказал Новак, уточнив, что предварительно была договорённость о встрече в сентябре.
"Сейчас мы должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны, и о месте встречи", - пояснил министр.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Алексей Оржель
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Восточный экономический форумЕвросоюзАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
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