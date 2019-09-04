Россия вскоре обсудит с партнерами дату переговоров по газу с Украиной и ЕС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Россия в ближайшее время обсудит дату проведения трехсторонних переговоров по газу в формате Россия-Украина-ЕС, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума.
"В ближайшее время мы с коллегами обсудим дату проведения, мы подтверждаем готовность трехсторонних консультаций. По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и обсудим время проведения", - сказал Новак, уточнив, что предварительно была договорённость о встрече в сентябре.
"Сейчас мы должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны, и о месте встречи", - пояснил министр.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.