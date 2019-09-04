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РИА Новости

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег

07:11 04.09.2019 (обновлено: 10:52 04.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
Так, мошенники научились имитировать голос человека, от имени которого они звонят его знакомым и просят о материальной помощи. Однако такой метод не распространен, поскольку слишком дорог, отметил эксперт.
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Кроме того, как рассказал Сычев, злоумышленники часто взламывают аккаунты в соцсетях, получают доступ к странице пользователя и начинают публиковать посты от его имени с просьбой перечислить деньги.
При этом в большинстве случаев злоумышленники вводят жертву в заблуждение и втираются в доверие.

Социальная инженерия

По оценке зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, случаи мошенничества с использованием методов социальной инженерии — когда люди добровольно и сознательно переводят злоумышленникам деньги — встречаются все чаще.
На такие способы хищения средств приходится до 90 процентов зафиксированных Сбербанком попыток мошенничества.
При этом, если раньше жертвами становились пожилые, то в этом году впервые начали "лидировать" молодые люди.
По информации ЦБ, даже сотрудники банков нередко попадают в ловушку злоумышленников.
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Артем СычевЦентральный Банк РФРоссияПроисшествияЭкономика
Популярные комментарии
Проснулись, блин. Сколько лет уже подобным разводам.
4 сентября, 07:33
Иван Козорезов
152112101
А правоохранительные органы не могут бороться с этим мошенничеством... как и с остальными видами тоже. Они заняты отслеживанием нелояльных комментов и лайков,чтобы выслать спецназ на адрес.
4 сентября, 09:38
B.BullDozer .
731531436
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