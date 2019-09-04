ЦБ предупредил о новом способе хищения денег

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег. Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервьюо новом способе кражи денег.

Так, мошенники научились имитировать голос человека, от имени которого они звонят его знакомым и просят о материальной помощи. Однако такой метод не распространен, поскольку слишком дорог, отметил эксперт.

Кроме того, как рассказал Сычев, злоумышленники часто взламывают аккаунты в соцсетях, получают доступ к странице пользователя и начинают публиковать посты от его имени с просьбой перечислить деньги.

При этом в большинстве случаев злоумышленники вводят жертву в заблуждение и втираются в доверие.

Социальная инженерия

По оценке зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, случаи мошенничества с использованием методов социальной инженерии — когда люди добровольно и сознательно переводят злоумышленникам деньги — встречаются все чаще.

На такие способы хищения средств приходится до 90 процентов зафиксированных Сбербанком попыток мошенничества.

При этом, если раньше жертвами становились пожилые, то в этом году впервые начали "лидировать" молодые люди.