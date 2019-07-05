В ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через банкоматы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкоматы. В Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкоматы. В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.

Алгоритм довольно простой. Сначала в банкомате выбирается операция перевода между физическими лицами и указывается номер карты получателя. Терминал направляет два авторизационных сообщения: банку-получателю и банку-отправителю. После того как пришли два одобрения, выполняется фактический перевод: увеличивается сумма на карте получателя и удерживается такая же сумма у отправителя.

Однако процедура перевода в банкомате еще не закончена. Устройство запрашивает у отправителя подтверждение на списание комиссионных, но тот не дает согласия, и сообщение о возврате отправляется обоим банкам. В результате заморозка средств снимается, но деньги уже выведены получателем.

Регулятор советует банкам проверить корректность сценариев работы банкоматов. В частности, сообщение о возврате нужно отправлять только после успешного завершения операции.

Помимо этого, согласие с условиями обслуживания можно запрашивать у клиента до отправки авторизационных сообщений, добавили в ЦБ.

Меньше скимминга и шимминга...

В целом, отмечают в Центробанке, атак на банкоматы с помощью специальных устройств становится меньше.

"Скимминг и шимминг идут на убыль, среди традиционных атак позиции сохраняют только blackbox-атаки (когда мошенники выводят средства при помощи компьютерной шины. — Прим. ред.)", — говорится в докладе.

Однако, указывают эксперты, по-прежнему распространены атаки на устройства самообслуживания, которые осуществляют, как правило, неустойчивые малые группы либо одиночки.

Скимминг — это хищение мошенниками данных банковской карты с помощью технических спецсредств для изготовления ее дубликата. Для этого использовались накладки на кардридер для считывания магнитной полосы карты и накладная клавиатура или видеокамера для получения пин-кода. В шимминге (разновидности скимминга) вместо громоздких накладок на кардридер используется тонкая, гибкая плата, внедряющаяся внутрь приемника карт.

По мнению заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, скимминг в России удалось практически победить.

"Буквально несколько лет назад все кредитные организации лихорадило от скимминга. Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю", — цитирует его портал banki.ru

Как пояснил Кузнецов, к такому результату удалось прийти благодаря усилиям правоохранительных органов и самих банков.

...и больше социальной инженерии

А вот рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии — когда люди сами добровольно и сознательно переводят злоумышленникам деньги — остановить пока не удается. По оценке Кузнецова, он составляет примерно четыре-шесть процента в месяц.

При этом зампред правления Сбербанка отметил, что жертвами "социальных инженеров" все чаще становятся молодые люди.

"Если ранее мы говорили, что в основном этим атакам подвержены россияне в пожилом возрасте <...> в 2019 году мы зафиксировали изменение этого тренда и впервые стали лидировать группы людей в возрасте 25-35 лет", — пояснил он.

В начале года Кузнецов рассказал о том, что на социальную инженерию приходится почти 90 процентов зафиксированных Сбербанком попыток мошенничества. Бороться с этим, по его словам, очень трудно.

"Например, если человек сам отдает деньги, говорит о том, что знал, что это мошенник, и, как выясняется, просто хотел посмотреть, получится ли у злоумышленника закончить свои мошеннические действия, — этому противостоять практически невозможно", — посетовал зампред правления банка.

Он особо подчеркнул, что Сбербанк никогда не звонит клиентам и не просит сообщать данные по карточкам.

Атаки против сотрудников банков

Авторы обзора, подготовленного Центробанком, также отмечают, что жертвами атак, совершенных при помощи методов социальной инженерии, становятся и сотрудники самих банков.

"В 75 процентах банков сотрудники переходят по ссылкам, указываемых в фишинговых письмах, в 25 процентах — вводят свои учетные данные в ложную форму аутентификации; также в 25 процентах финансовых организаций хотя бы один сотрудник запускает на своем рабочем компьютере вредоносное вложение. При этом фишинг на этапе проникновения используют девять из десяти APT-группировок", — говорится в документе.

Далека от совершенства и безопасность внутренней сети банков, отмечают эксперты. Наиболее частые проблемы в конфигурации серверов — несвоевременное обновление программного обеспечения (67 процентов банков) и хранение чувствительных данных в открытом виде (58 процентов). Более чем в половине обследованных банков используются словарные пароли.

Специалисты добавили, что во время тестов им удалось получить доступ к управлению банкоматами из внутренней сети в 25 процентах банков.