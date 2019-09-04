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РИА Новости
Восточный экономический форум

Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян

04:54 04.09.2019 (обновлено: 09:36 04.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. В России продолжительности жизни у женщин выросла до 78,5 года за семь месяцев, у мужчин — до 68,5 года, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме.
Как отметила Скворцова, скорость увеличения продолжительности жизни россиян превышает мировые показатели. По словам министра, чтобы жить дольше и оставаться здоровым, нужно заниматься профилактикой заболеваний.
В апреле министр заявляла, что в 2018 году продолжительность жизни в России достигла рекордных показателей, увеличившись у мужчин на 0,3 года, а у женщин — на 0,2 года.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
02:50РИА Новости
Попова: вакцинация помогла увеличить среднюю продолжительность жизни в мире
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумВероника СкворцоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Чем не шанс привлечь её по статье о фэйковых новостях?
4 сентября, 05:44
Сельский реднек
4632110016
Не переживайте - если родине надо, то мы и еще дольше жить будем! И пенсию не возьмем!!
4 сентября, 05:12
Петр Грин
18614741317
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