Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. В России продолжительности жизни у женщин выросла до 78,5 года за семь месяцев, у мужчин — до 68,5 года, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме.

Как отметила Скворцова, скорость увеличения продолжительности жизни россиян превышает мировые показатели. По словам министра, чтобы жить дольше и оставаться здоровым, нужно заниматься профилактикой заболеваний.

В апреле министр заявляла, что в 2018 году продолжительность жизни в России достигла рекордных показателей, увеличившись у мужчин на 0,3 года, а у женщин — на 0,2 года.