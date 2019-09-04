Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. В России продолжительности жизни у женщин выросла до 78,5 года за семь месяцев, у мужчин — до 68,5 года, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме.
Как отметила Скворцова, скорость увеличения продолжительности жизни россиян превышает мировые показатели. По словам министра, чтобы жить дольше и оставаться здоровым, нужно заниматься профилактикой заболеваний.
В апреле министр заявляла, что в 2018 году продолжительность жизни в России достигла рекордных показателей, увеличившись у мужчин на 0,3 года, а у женщин — на 0,2 года.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.