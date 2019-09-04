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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

04:32 04.09.2019 (обновлено: 10:06 04.09.2019)
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© РИА Новости / РИА НовостиОсвобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
© РИА Новости / РИА Новости
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945). Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Выставка в российском культурном центре в Софии, приуроченная к 75-летию освобождения Восточной Европы от фашизма, не имеет ничего общего с внутриполитической ситуацией в Болгарии, заявило посольство России.

"Выставка <...> направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы", — говорится в посте дипмиссии на фейсбуке.

Ранее представители болгарского внешнеполитического ведомства назвали экспозицию, которая откроется 9 сентября на площадке российского культурно-информационного центра, вмешательством во внутренние дела Болгарии. Кроме того, МИД призвал не считать борьбу Советского Союза с нацизмом освобождением Европы.
В подобном негативном ключе о роли СССР во Второй мировой войне уже высказывались и другие западные лидеры.
Так, новый глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что в сентябре 1939 года Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".
В ответ на это посольство России в Великобритании напомнило, что именно британская дипломатия перед началом войны "попустительствовала захватнической политике нацистов" и "последовательно саботировала" идеи СССР по созданию эффективного антигитлеровского альянса, в частности, для защиты Польши.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
2 сентября, 04:0480 лет с начала Второй мировой войны
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
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80 лет с начала Второй мировой войныКерсти КальюлайдБорис ДжонсонГосдума РФЕвропаРоссияБолгарияВ мире
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