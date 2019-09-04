Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Выставка в российском культурном центре в Софии, приуроченная к 75-летию освобождения Восточной Европы от фашизма, не имеет ничего общего с внутриполитической ситуацией в Болгарии, заявило посольство России.

"Выставка <...> направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы", — говорится в посте дипмиссии на фейсбуке.

Ранее представители болгарского внешнеполитического ведомства назвали экспозицию, которая откроется 9 сентября на площадке российского культурно-информационного центра, вмешательством во внутренние дела Болгарии. Кроме того, МИД призвал не считать борьбу Советского Союза с нацизмом освобождением Европы.

В подобном негативном ключе о роли СССР во Второй мировой войне уже высказывались и другие западные лидеры.

Так, новый глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что в сентябре 1939 года Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".