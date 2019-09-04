Благотворительный концерт Дениса Мацуева пройдет в Иркутске

Пианист Денис Мацуев во время записи подкаста для МИА "Россия сегодня"

КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Фестиваль "Звезды на Байкале", в рамках которого пианист Денис Мацуев организует благотворительный концерт в помощь пострадавшим от наводнения в Приангарье, стартует в Иркутске в среду, сообщается на официальном сайте фестиваля.

"XIV Международный музыкальный фестиваль академической музыки "Звёзды на Байкале" пройдет в Иркутске с 4 по 13 сентября 2019 года. По традиции в нём примут участие как звёзды музыки, многие из которых считают для себя наш город местом начала своего большого творческого пути, так и молодые уникальные музыканты, с которыми иркутская публика познакомится впервые", - говорится в сообщении.

Организаторы сообщают, что участие в фестивале примут Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, народная артистка РФ Хибла Герзмава, дирижёр Кристиан Ярви, народный артист РФ Александр Сладковский, музыкант Юлиан Рахлин, канадская альтистка Сара Макэлрави и другие.

Сообщается, что Денис Мацуев даст сольный концерт с новой программой, которую никогда до этого ещё не играл. В связи с трагическими событиями в Иркутской области музыкант принял решение провести 12 сентября благотворительный концерт, сборы от которого пойдут пострадавшим от наводнения в Тулуне.

Денис Мацуев с 2004 года проводит в Иркутске, где он родился и вырос, музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале". В нем принимали участие Юрий Темирканов, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Юрий Башмет и другие известные музыканты. Фестиваль традиционно проходит в сентябре и состоит из 12-15 концертов, а также мастер-классов и творческих встреч.