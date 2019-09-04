Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T02:13Z
https://ria.ru/20190904/1558267635.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155215/36/1552153638_0:21:3072:1749_1036x0_80_0_0_373596184cb141f839d2c86704c10ca6.jpg
РИА Новости
Культура

Благотворительный концерт Дениса Мацуева пройдет в Иркутске

03:11 04.09.2019
274
© РИА НовостиПианист Денис Мацуев во время записи подкаста для МИА "Россия сегодня"
Пианист Денис Мацуев во время записи подкаста для МИА Россия сегодня
© РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Фестиваль "Звезды на Байкале", в рамках которого пианист Денис Мацуев организует благотворительный концерт в помощь пострадавшим от наводнения в Приангарье, стартует в Иркутске в среду, сообщается на официальном сайте фестиваля.
"XIV Международный музыкальный фестиваль академической музыки "Звёзды на Байкале" пройдет в Иркутске с 4 по 13 сентября 2019 года. По традиции в нём примут участие как звёзды музыки, многие из которых считают для себя наш город местом начала своего большого творческого пути, так и молодые уникальные музыканты, с которыми иркутская публика познакомится впервые", - говорится в сообщении.
Организаторы сообщают, что участие в фестивале примут Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, народная артистка РФ Хибла Герзмава, дирижёр Кристиан Ярви, народный артист РФ Александр Сладковский, музыкант Юлиан Рахлин, канадская альтистка Сара Макэлрави и другие.
Сообщается, что Денис Мацуев даст сольный концерт с новой программой, которую никогда до этого ещё не играл. В связи с трагическими событиями в Иркутской области музыкант принял решение провести 12 сентября благотворительный концерт, сборы от которого пойдут пострадавшим от наводнения в Тулуне.
Денис Мацуев с 2004 года проводит в Иркутске, где он родился и вырос, музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале". В нем принимали участие Юрий Темирканов, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Юрий Башмет и другие известные музыканты. Фестиваль традиционно проходит в сентябре и состоит из 12-15 концертов, а также мастер-классов и творческих встреч.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Денис Мацуев
26 июля, 11:05Культура
Лучшие молодые музыканты выступят на фестивале Дениса Мацуева Crescendo
410000
КультураМузыкаДенис МацуевИркутская область
Рекомендуем
Девушка у входа в театр У Никитских ворот в Москве
Театр "У Никитских ворот" представляет первую премьеру нового сезона
РИА
Новости
Сотрудники полиции в Великобритании
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Вид Земли с МКС
Анонсированная Путиным система "Сфера" может получить лазерную связь
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни—младший может вернуться в киновселенную Marvel
Лента
новостей
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский призвал читать книги, а не смотреть телевизор
акула
В петербургском океанариуме впервые родился детеныш акулы
Аскольд Запашный
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
Американская актриса Шэрон Стоун. 2013 год
Шэрон Стоун рассказала, как поддерживает форму после 60-ти
Шотландский актёр, режиссёр и сценарист Питер Капальди
Питер Капальди из "Доктора Кто" сыграет в "Отряде самоубийц"
Сорванный дедлайн. До какого возраста нужно успеть родить?
Сорванный дедлайн. До какого возраста нужно успеть родить?
Фигура персонажа Артура Конана Дойла сыщика Шерлока Холмса в музее Лондона
Режиссер "Шерлока Холмса 3" рассказал, чем он будет отличаться от первых
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
"Ростелеком" до конца года представит дорожную карту по развитию 5G
Виталий Милонов
Милонов предложил обсудить корректировку даты начала Второй мировой войны
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер Индии сообщил о прибытии во Владивосток на ВЭФ на русском языке
Скорая помощь на улице Стамбула
Девочка из России пострадала в бассейне в Турции, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57Суд отменил арест уставного капитала одной из компаний по делу Абызова
18:56Путин на ВЭФ осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока
18:54ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование
18:52Путин и Моди обсуждали вопрос поставок С-400, заявил Песков
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
Лента новостейМолния