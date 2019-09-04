Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом, говорится в Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.

В список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

"Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что более половины городов (57 процентов) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе", — говорится в докладе.

Также ведомство составило список городов с самыми загрязненными почвами. В него попали населенные пункты Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург. Там среднероссийский уровень загрязнения почв превышен более чем в три раза.

Также проблемными признаны города Кировской, Свердловской и Челябинской областей, Забайкалья, Северной Осетии и Красноярского края.

По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории страны, отмечается в докладе.

Ранее в Росгидромете также назвали города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха. Этот рейтинг полностью совпал со списком Минприроды.

В Росгидромете добавили, что в большинстве перечисленных населенных пунктов расположены крупные промышленные предприятия.

При этом в перечень не вошли Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область), где показатели улучшились по сравнению с 2017 годом.

В ведомстве отметили, что все попавшие в список города находятся в восточной части страны, поскольку эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.

Свой список самых грязных городов России также составило независимое агентство Zoom Market.

Согласно исследованию, в первую тройку попали Махачкала, Омск и Брянск, а замыкают рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

Коммерческий директор агентства Zoom Market сообщил, что 73 процента респондентов, попавших в выборку, указали на вину жителей в том, что их город грязный, 27 процентов опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.

В августе " Российская газета " опубликовала результаты исследования аналитиков портала domofond.ru о самых тихих и шумных городах страны. Россияне оценили свои города с точки зрения тишины и комфортности проживания.

Основу исследования составили результаты опроса более 90 тысяч человек в 200 городах.

Участникам предложили оценить утверждение "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит" по десятибалльной шкале, где единица означает полное согласие с этим утверждением, а десятка — несогласие.

Согласно рейтингу, самым тихим городом России стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла. В тройку лидеров также вошли Ейск (Краснодарский край) — 7,9 балла и Михайловск (Ставропольский край) — 7,8 балла.