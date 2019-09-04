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РИА Новости

Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

01:43 04.09.2019 (обновлено: 10:34 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоЗагрязнение воздуха
Загрязнение воздуха
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Загрязнение воздуха. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
В список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

"Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что более половины городов (57 процентов) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе", — говорится в докладе.

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Также ведомство составило список городов с самыми загрязненными почвами. В него попали населенные пункты Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург. Там среднероссийский уровень загрязнения почв превышен более чем в три раза.
Также проблемными признаны города Кировской, Свердловской и Челябинской областей, Забайкалья, Северной Осетии и Красноярского края.
По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории страны, отмечается в докладе.
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Ранее в Росгидромете также назвали города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха. Этот рейтинг полностью совпал со списком Минприроды.
В Росгидромете добавили, что в большинстве перечисленных населенных пунктов расположены крупные промышленные предприятия.
При этом в перечень не вошли Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область), где показатели улучшились по сравнению с 2017 годом.
В ведомстве отметили, что все попавшие в список города находятся в восточной части страны, поскольку эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.
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Свой список самых грязных городов России также составило независимое агентство Zoom Market.
Согласно исследованию, в первую тройку попали Махачкала, Омск и Брянск, а замыкают рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.
Коммерческий директор агентства Zoom Market сообщил, что 73 процента респондентов, попавших в выборку, указали на вину жителей в том, что их город грязный, 27 процентов опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.
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В августе "Российская газета" опубликовала результаты исследования аналитиков портала domofond.ru о самых тихих и шумных городах страны. Россияне оценили свои города с точки зрения тишины и комфортности проживания.
Основу исследования составили результаты опроса более 90 тысяч человек в 200 городах.
Участникам предложили оценить утверждение "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит" по десятибалльной шкале, где единица означает полное согласие с этим утверждением, а десятка — несогласие.
Согласно рейтингу, самым тихим городом России стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла. В тройку лидеров также вошли Ейск (Краснодарский край) — 7,9 балла и Михайловск (Ставропольский край) — 7,8 балла.
Самые шумные города расположены в Сибири. Первые два места в нижней части рейтинга достались Киселевке (4,3 балла) и Ленинску-Кузнецкому (5,2 балла) в Кемеровской области. Третья строчка у подмосковной Электростали — 5,3 балла.
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Популярные комментарии
Верно, дед! В СССР такой помойки в Сибири никогда не было, пожаров и наводнений в таких масштабах никогда не было т.к. были лесхозы и другие службы, которые уничтожили в 90-е годы. СЭС работала без "пинков" сверху.
4 сентября, 04:37
ВЛВлад Лиходеев
9230112
Чушь - это у вас! "Желтая пресса" - это для таких, как вы! Я живу в Сибири не один десяток лет и такого наплыва мусора при коммуниста не было. Нечего пенять на них, если такие, как вы, сами загадили страну.
4 сентября, 04:30
НпНе помню dedushka
8320004
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